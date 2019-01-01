Новый альбом Макса Барских: когда и где состоится презентация
Главная музыкальная премьера 2019 года.
8 февраля в эфире радио NRJ состоится эксклюзивная премьера нового студийного альбома Макса Барских “7“.
“Семь“ - это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня - живая эмоция“, - рассказывает Барских.
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Новая пластинка будет состоять из 8 треков, поэтому артист запланировал презентацию альбома именно на 8 февраля.
Ранее 29 ноября при поддержке Радио NRJ в столичном МВЦ состоялась премьера нового масштабного шоу от Макса Барских - “СЕМЬ“.
Напомним, ранее группа “Антитіла“ выпустила новый клип на песню “Вірила“.
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