Новый альбом Макса Барских: когда и где состоится презентация

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Новый альбом Макса Барского: когда и где состоится презентация instagram.com/max_barskih

8 февраля в эфире радио NRJ состоится эксклюзивная премьера нового студийного альбома Макса Барских “7“.

“Семь“ - это осенний альбом. Я не имею в виду время года, я говорю о состоянии в отношениях и душе. Я задумал создать танцевальный альбом, где каждая песня - живая эмоция“, - рассказывает Барских.

Презентация нового альбома Пресс-служба

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Новая пластинка будет состоять из 8 треков, поэтому артист запланировал презентацию альбома именно на 8 февраля.

Ранее 29 ноября при поддержке Радио NRJ в столичном МВЦ состоялась премьера нового масштабного шоу от Макса Барских - “СЕМЬ“.

Напомним, ранее группа “Антитіла“ выпустила новый клип на песню “Вірила“.