Monatik стал рекордсменом второго эфира "Голосу країни-9"

Большинство участников выбирает команду мультиартиста.

В воскресенье, 27 января, вышел второй выпуск вокального шоу “Голос країни-9“, в рамках которого состоялся этап “слепые прослушивания“. В девятом сезоне тренерами шоу стали: Тина Кароль, Monatik, Потап и Dan Balan.

Читай также: Икона стиля: Тина Кароль победила в премии “Золотой лайк“

Стоит отметить, что Monatik опережает своих коллег по количеству участников в его команде. Во втором выпуске к Дмитрию в команду присоединились пять талантливых ребят: Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская. Еще одного участника Андрея Хорисенко тренер выбрал в первом эфире.

MONATIK Пресс-служба

“Мало иметь талант. Важно этот талант развивать и уметь преподнести слушателю. Развернувшись к участнику на этапе “слепых прослушиваний“ я четко осознаю ответственность за то, что нам предстоит большая работа не только в выборе репертуара, но еще и в особенности подачи“, - признается Monatik.

Monatik впервые стал тренером взрослого сезона “Голос країни“. Ранее он был судьей двух сезонов проекта “Голос. Діти“, где его команда заявила о себе нестандартным подходом к прочтению легендарных хитов и кропотливой работой на студии и репетиционной базе. Также певец одержав победу в проекте “Голос. Діти“ как наставник Данелии Тулешовой.



Как прошел второй выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.