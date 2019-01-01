50-летняя Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом

Популярная певица Селин Дион начала встречаться с хореографом, который на 17 лет младше ее.

Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом gettyimages.com

50-летняя певица Селин Дион закрутила роман с 33-летним танцором Пепе Муньосом.

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Вместе возлюбленные посетили показ Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже.

Селин и Пепе прижимались друг к другу и что-то живо обсуждали, выглядела пара достаточно счастливой.

Впервые Селин Дион и Пепе Муньоса видели вместе еще в 2017 году, однако певица не спешила подтверждать их отношения.

Три года назад после продолжительной борьбы с раком умер муж Селин Дион Рене Анжелил, в браке они прожили 28 лет.

Селин Дион и Рене Анжелил gettyimages.com

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