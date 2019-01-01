50-летняя Селин Дион вышла в свет с молодым бойфрендом
50-летняя певица Селин Дион закрутила роман с 33-летним танцором Пепе Муньосом.
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Вместе возлюбленные посетили показ Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже.
Селин и Пепе прижимались друг к другу и что-то живо обсуждали, выглядела пара достаточно счастливой.
Pepine appreciation post no 2! #PFW2019 #CelineDion pic.twitter.com/xxU4GRk4l8— Queen Celine (@celiniacs) 22 січня 2019 р.
Впервые Селин Дион и Пепе Муньоса видели вместе еще в 2017 году, однако певица не спешила подтверждать их отношения.
Три года назад после продолжительной борьбы с раком умер муж Селин Дион Рене Анжелил, в браке они прожили 28 лет.
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