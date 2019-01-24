Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сделал официальное заявление.

Фронтмен культовой украинской группы “Океан Ельзи“ Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику.

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Официальное заявление было сделано во время мероприятия “Реальные изменения в Украину - залог успешного будущего“, передает Украинский лондонский институт.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты Украины, Святослав Вакарчук сказал:

Я в деле и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. То, что движет мной в политике, - это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений.

Также артист объяснил, с какими проблемами хочет бороться в первую очередь:

Мы не должны попасть в ловушку Путина, поставив вопрос о российской агрессии на острие президентской кампании. Внутренние проблемы - борьба с коррупцией и реформа судебной системы должны быть в центре внимания.

Как утверждает “Украинская правда“, в президенты Вакарчук баллотироваться не будет. Скорее всего, он примет участие в парламентских выборах.

Напомним, ранее группа “Океан Ельзи“ собрала впечатляющую сумму благотворительным концертом. Подробности читайте здесь.