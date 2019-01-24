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Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику

Комментариев: 4
Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сделал официальное заявление.
Святослав Вакарчук идет в политику: официальное заявление
Святослав Вакарчук идет в политику: официальное заявление
twitter.com/s_vakarchuk

Фронтмен культовой украинской группы “Океан Ельзи“ Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику.

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Официальное заявление было сделано во время мероприятия “Реальные изменения в Украину - залог успешного будущего“, передает Украинский лондонский институт.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты Украины, Святослав Вакарчук сказал:

Я в деле и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. То, что движет мной в политике, - это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений.

Также артист объяснил, с какими проблемами хочет бороться в первую очередь:

Мы не должны попасть в ловушку Путина, поставив вопрос о российской агрессии на острие президентской кампании. Внутренние проблемы - борьба с коррупцией и реформа судебной системы должны быть в центре внимания.

Как утверждает “Украинская правда“, в президенты Вакарчук баллотироваться не будет. Скорее всего, он примет участие в парламентских выборах.

Напомним, ранее группа “Океан Ельзи“ собрала впечатляющую сумму благотворительным концертом. Подробности читайте здесь.

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Теги: Святослав Вакарчук, политика
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Комментариев (4)
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Перегар    24.01.2019, 11:32
Оценка:  0
Перегар
Слава зачем тебе политика? Занимайся общественной деятельностью в различных направлениях. Это даст тебе больше авторитета и признания чем политика
Украинец  (аноним)  24.01.2019, 11:28
Оценка:  0
Украинец
Да как вы заеб..ли, зеленские всяки, теперь этот, какая нах политика? Одни клоуны нихрена не понимающие в политике вообще!! Пздц в какой стране я живу. это полный пздц
гость  (аноним)  24.01.2019, 11:13
Оценка:  0
гость
Зеля лигитимный,Вака премиер..страна театр,жители клоуны))
Мухоморище    24.01.2019, 11:12
Оценка:  0
Мухоморище
Поздно,Славик,поздно...Долго думал.Раньше надо было,переплюнул бы и Зеленского.
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