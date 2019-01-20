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"Мечты сбываются": Леся Никитюк отправилась на Мальдивы

Комментариев: 2
Ведущая Нового канала Леся Никитюк показала, как выглядит в купальнике.
Леся Никитюк отправилась на Мальдивы: яркие фото
Леся Никитюк отправилась на Мальдивы: яркие фото
instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые в жизни попала на Мальдивы.

Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram:

Hello Maldives! Не було тут ще моїх красивих ніг!

Yes! This is paradise! Мрії збуваються! Вірте! #моїпершіМальдіви

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В своих InstaStories Леся Никитюк показала, как проводит время на Мальдивах: наслаждается потрясающей природой, пьет вино на пляже и блистает идеальной фигурой в купальнике.

Напомним, совсем недавно Леся Никитюк отдыхала с друзьями в Буковеле, где впервые в жизни стала на лыжи

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Теги: Леся Никитюк, фото в купальнике
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Комментариев (2)
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k2s11ltk  (аноним)  21.01.2019, 19:09
Оценка:  0
k2s11ltk
Головне, шоб ця дурна кобила не виєблa мене самотиком в робочу сраку, а потім не напхала моє ж лайно мені у рота!))
navigator2    21.01.2019, 18:59
Оценка:  0
navigator2
"Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком"
точно про дебелу колгоспницю лесю
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