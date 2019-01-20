"Мечты сбываются": Леся Никитюк отправилась на Мальдивы

Ведущая Нового канала Леся Никитюк показала, как выглядит в купальнике.

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые в жизни попала на Мальдивы.

Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram:

Hello Maldives! Не було тут ще моїх красивих ніг!

Yes! This is paradise! Мрії збуваються! Вірте! #моїпершіМальдіви

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В своих InstaStories Леся Никитюк показала, как проводит время на Мальдивах: наслаждается потрясающей природой, пьет вино на пляже и блистает идеальной фигурой в купальнике.

Напомним, совсем недавно Леся Никитюк отдыхала с друзьями в Буковеле, где впервые в жизни стала на лыжи.