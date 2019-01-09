Леся Никитюк впервые стала на лыжи: как это было

Украинская ведущая Леся Никитюк отдыхает в Буковеле: звезда опубликовала смешное видео.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк впервые попробовала кататься на лыжах.

Читай также: Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Сейчас Леся находится в Буковеле, где и решилась научиться разъезжать на снежных горках. Для начала она выбрала горку “для чайников“. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав забавное видео.



На нем видно, что ведущая едет очень медленно и кричит:

Швидкість - 3 кілометри в час. Леся - багіня!

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.