Ани Лорак поужинала с друзьями на вилле Версаче

Лорак приехала в Майами на отдых с дочерью, где встретилась поужинать со своими друзьями.

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Замечены в Майами в обнимку с украинской певицей Ани Лорак были Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лилия Подкопаев, композитор и продюсер Игорь Крутой. Снимок можно увидеть на страничке Лорак в Instagram.

Как пишет певец Сергей Лазарев встречу друзьям устроил Филипп Киркоров.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поблагодарила эстрадного певца за устроений вечер в социальных сетях.

“Дорогой Филипп. Сильно благодарю тебя за то, что ты устроил всем нам такой волшебно-дивный вечер. За твоё невероятное гостеприимство и за то тепло, которое ты подарил. Надеюсь, что наша новая встреча не за горами. Я всегда буду хранить эти воспоминания“, - написала Подкопаева.

Также Сергей Лазарев опубликовал еще одно фото с встречи. Где написал, что обожает Лорак.

“Мой человек. Родная душа. Обожаю. Всегда рядом“, - поделился Лазарев.

Напомним, Ани Лорак прокомментировала информацию о своем разводе.