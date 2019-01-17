Ани Лорак поужинала с друзьями на вилле Версаче
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Замечены в Майами в обнимку с украинской певицей Ани Лорак были Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лилия Подкопаев, композитор и продюсер Игорь Крутой. Снимок можно увидеть на страничке Лорак в Instagram.
Как пишет певец Сергей Лазарев встречу друзьям устроил Филипп Киркоров.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поблагодарила эстрадного певца за устроений вечер в социальных сетях.
“Дорогой Филипп. Сильно благодарю тебя за то, что ты устроил всем нам такой волшебно-дивный вечер. За твоё невероятное гостеприимство и за то тепло, которое ты подарил. Надеюсь, что наша новая встреча не за горами. Я всегда буду хранить эти воспоминания“, - написала Подкопаева.
Также Сергей Лазарев опубликовал еще одно фото с встречи. Где написал, что обожает Лорак.
“Мой человек. Родная душа. Обожаю. Всегда рядом“, - поделился Лазарев.
Напомним, Ани Лорак прокомментировала информацию о своем разводе.
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