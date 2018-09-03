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Ани Лорак прокомментировала информацию о своем разводе

Комментариев: 3
Украинская певица Ани Лорак впервые заговорила о своем разводе.
Ани Лорак прокомментировала информацию о своем разводе
Ани Лорак прокомментировала информацию о своем разводе
instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак впервые прокомментировала информацию о своем разводе с Муратом Налчаджиоглу.

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В СМИ появилось официальное доказательство того, что артистка подала на развод с мужем-изменщиком. После этого Ани Лорак решила прокомментировать ситуацию, хотя и предпочитает не говорить о личной жизни на публику. Ее обращение опубликовало издание Viva:

Дорогие друзья!  Хотела бы официально обратиться ко всем моим поклонникам. И сообщить, что у меня все хорошо как в личной, так и в творческой жизни. Мне искренне жаль тех недоброжелателей, которые пытаются сказать вам обратное. Я желаю, чтобы в их жизни было больше любви. Наверное, вершины притягивают молнии. Ведь для меня этот год был насыщен яркими событиями. Спасибо за вашу поддержку и любовь, которую я чувствовала на протяжении всего этого времени. Вы, и только вы - мой вдохновитель, дорогой слушатель и зритель!

Таким образом, Ани Лорак не подтвердила, но и не опровергла информацию о разводе, поэтому ее поклонникам остается только ждать новых новостей.

Отметим, что летом Мурата Налчаджиоглу подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба. Если информация о разводе супругов все же правдива, то, вероятно, именно измены Мурата стали его причиной.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София. 

Напомним, ранее Ани Лорак призналась, что ждет ее поклонников на киевском концерте.

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Теги: Ани Лорак, развод, Мурат Налчаджиоглу, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 16:42
Оценка:  0
гость
Куйку поверить - себя нае6ать
pусский  (аноним)  19.12.2018, 16:33
Оценка:  0
pусский
Нихуя себе, а я собирался турка закарать хуем в сраку...
GreenPeace!    19.12.2018, 16:22
Оценка:  0
GreenPeace!
Когда так отвечают,это глвоиит о том,что в жизни ппц
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