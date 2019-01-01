Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "Игры престолов" кардинально сменила имидж

Комментариев: 0
Известная актриса Софи Тернер, которая сыграла в сериале "Игра престолов", сменила прическу: как теперь выглядит звезда.
Софи Тернер кардинально сменила имидж
Софи Тернер кардинально сменила имидж
Кадр из видео

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале “Игра престолов“, сейчас выглядит совсем не так, как в саге.

Читай также: “Игра престолов“: названа дата выхода финального сезона

В “Игре престолов“ она была рыжеволосой и чуть-чуть полноватой, сейчас же Софи Тернер не узнать - она стала яркой блондинкой, стройной и эффектной.

Сравните сами! Софи Тернер в сериале:

Софи Тернер сейчас:

К слову, ранее ходили слухи о том, что Софи Тернер беременна первенцем. Еще с октября 2017 года актриса собирается замуж за своего возлюбленного - певца Джо Джонаса.

Напомним, ранее поклонники “Игры престолов“ узнали, чем может закончиться сериал (осторожно, спойлер!).

Поделись:
Теги: Софи Тернер, Санса Старк, Игра престолов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь