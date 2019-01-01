Звезда "Игры престолов" кардинально сменила имидж

Известная актриса Софи Тернер, которая сыграла в сериале "Игра престолов", сменила прическу: как теперь выглядит звезда.

Британская актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале “Игра престолов“, сейчас выглядит совсем не так, как в саге.

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В “Игре престолов“ она была рыжеволосой и чуть-чуть полноватой, сейчас же Софи Тернер не узнать - она стала яркой блондинкой, стройной и эффектной.

Сравните сами! Софи Тернер в сериале:

Софи Тернер сейчас:

К слову, ранее ходили слухи о том, что Софи Тернер беременна первенцем. Еще с октября 2017 года актриса собирается замуж за своего возлюбленного - певца Джо Джонаса.

Напомним, ранее поклонники “Игры престолов“ узнали, чем может закончиться сериал (осторожно, спойлер!).