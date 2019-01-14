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"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона

Комментариев: 2
Телеканал НВО официально объявил, когда состоится премьера восьмого сезона сериала "Игра престолов".
"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона
"Игра престолов": названа дата выхода финального сезона
Кадр из видео

Премьера восьмого, финального, сезона культового сериала “Игра престолов“ состоится 14 апреля 2019 года.

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Об этом сообщил телеканал НВО, опубликовав официальный тизер сериала. В нем Джон Сноу, Арья и Санса Старк воссоединились и встретились в крипте Винтерфелла. Также слышны голоса мертвых предков - Неда Старка, Кэйтлин и Лианны, младшей сестры Эддарда. Вой ветра и хруст льда оповещает о приближении армии Короля ночи. 

“Игра престолов“ - американский сериал, основанный на цикле романов “Песнь льда и пламени“ Джорджа Мартина. Действие “Игры престолов“ происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Главная из них - борьба за Железный Трон Семи Королевств. Сериал является одним из самых популярных в мире.

Напомним, украинская певица Оля Полякова заболела во время отпуска в Таиланде. Подробности о состоянии артистки читайте здесь.

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Теги: Игра престолов
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Комментариев (2)
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    14.01.2019, 11:53
Оценка:  0
Поки я не побачив зарплату в розмірі 6439 доларів, я не вірив, що моя свекруха фактично приносить додому гроші на неповний робочий день. . Існує один з сусідів сестер зробив це тільки 4 і тепер заплатив нерухомість там і поклав прекрасний Dodge.

Перевірте.....>>> ; w­w­w­.­W­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
    14.01.2019, 11:52
Оценка:  0
Поки я не побачив зарплату в розмірі 6439 доларів, я не вірив, що моя свекруха фактично приносить додому гроші на неповний робочий день. . Існує один з сусідів сестер зробив це тільки 4 і тепер заплатив нерухомість там і поклав прекрасний Dodge. Перевірте.....>>> w­w­w­.­W­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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