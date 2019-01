Осторожно, спойлер: поклонники "Игры престолов" узнали, чем закончится сериал

Как только телеканал НВО опубликовал официальный тизер финального сезона “Игры престолов“, поклонники тут же обнаружили в нем спойлер.

В полутораминутном ролике запечатлены герои саги - Джон Сноу, Санса и Арья Старки, в усыпальнице замка Винтерфелл. Там они видят собственные надгробные статуи.

При этом в тизере не появился Бран Старк. Поклонники уверены: в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи. Своими предположениями фанаты “Игры престолов“ поделились в соцсети Twitter.

No Bran Stark? Well I guess he's busy being a Night King 👀💀 https://t.co/GYqYAl18qr

Got a strong feeling Bran Stark might be The knight king. Or he is with white walkers.