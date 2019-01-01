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Осторожно, спойлер: поклонники "Игры престолов" узнали, чем закончится сериал

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В тизере восьмого сезона "Игры престолов" нашли масштабный спойлер.
Игра престолов: чем закончится 8 сезон
Игра престолов: чем закончится 8 сезон
Кадр из видео

Как только телеканал НВО опубликовал официальный тизер финального сезона “Игры престолов“, поклонники тут же обнаружили в нем спойлер.

В полутораминутном ролике запечатлены герои саги - Джон Сноу, Санса и Арья Старки, в усыпальнице замка Винтерфелл. Там они видят собственные надгробные статуи.

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При этом в тизере не появился Бран Старк. Поклонники уверены: в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи. Своими предположениями фанаты “Игры престолов“ поделились в соцсети Twitter.

Нет Брана Старка? Что ж, он, должно быть, занят существованием в виде Короля Ночи.

У меня сильное предчувствие, что Бран Старк может оказаться Королем Ночи. Или он просто объединится с белыми ходоками.

Еще в 2017 году поклонники “Игры престолов“ впервые озвучили теорию о том, что Бран Старк является Королем Ночи. Мол, на это указывают визуальное сходство между персонажами, способность Брана путешествовать во времени и колдовать.

Актер Айзек Хемпстед-Райт, который играет Брана Старка, отметил: 

Бран Старк и Король Ночи — два древнейших существа Вестероса.

 

Бран Старк и Король Ночи
Бран Старк и Король Ночи
Кадры из видео

 

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“Игра престолов“ - американский сериал, основанный на цикле романов “Песнь льда и пламени“ Джорджа Мартина. Действие “Игры престолов“ происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий.

Главная из них - борьба за Железный Трон Семи Королевств. Сериал является одним из самых популярных в мире.

Напомним, ранее была названа дата премьеры нового украинского сериала “Крепостная“.

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Теги: Игра престолов, спойлер, видео
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