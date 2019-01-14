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Группа "Агонь" выпускает второй альбом: дата премьеры

Комментариев: 2
Как будет называться и когда выйдет второй альбом украинской группы "Агонь".
Группа "Агонь" выпускает второй альбом
Группа "Агонь" выпускает второй альбом
пресс-служба

11 января в Apple Music открылся предзаказ второго мульти-жанрового альбома группы “Агонь“. называется он ЗАКЛАДКА.

ЗАКЛАДКА – сочетание музыкального самоанализа и полной творческой перезагрузки с открытостью к фитам и коллаборациям. Микс агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува. 

 

Группа
Группа "Агонь" выпускает второй альбом
пресс-служба

 

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Расправившись с багажом старого звучания в первом лонгплее, группа “Агонь“ вложила в новую пластинку свое настоящее настроение. Экспрессивное поведение на сцене, которое заставляет представителей молодого андеграунда делать музыкантам искренние комплименты, не могло не воплотиться в новых дерзких треках. 

Новый альбом – результат “путешествия вглубь себя“ длинною в два года. Саунд-продюсером нового материала традиционно выступил Саша Чемеров.

Каждая строчка нового материала пропитана таким настроением:

Артисту недостаточно быть честным на сцене со зрителем, прежде всего он должен быть честен с самим собой.

Релиз альбома состоится 15 февраля 2019 года при поддержке лейбла MOON RECORDS. 

Напомним, ранее была названа дата выхода финального сезона культового сериала “Игра престолов“.

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Теги: Агонь, анонс альбома
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.01.2019, 13:17
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, а я выпустил огненные газы!
КульныйПэрэць    14.01.2019, 13:14
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Эти чумные фрики гомосексуальной ориентации видимо мнят себя мегазвёздами...
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