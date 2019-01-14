Группа "Агонь" выпускает второй альбом: дата премьеры

Как будет называться и когда выйдет второй альбом украинской группы "Агонь".

11 января в Apple Music открылся предзаказ второго мульти-жанрового альбома группы “Агонь“. называется он ЗАКЛАДКА.

ЗАКЛАДКА – сочетание музыкального самоанализа и полной творческой перезагрузки с открытостью к фитам и коллаборациям. Микс агрессивной поп-музыки, рэпа, панка и танцевального грува.

Группа "Агонь" выпускает второй альбом пресс-служба

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Расправившись с багажом старого звучания в первом лонгплее, группа “Агонь“ вложила в новую пластинку свое настоящее настроение. Экспрессивное поведение на сцене, которое заставляет представителей молодого андеграунда делать музыкантам искренние комплименты, не могло не воплотиться в новых дерзких треках.

Новый альбом – результат “путешествия вглубь себя“ длинною в два года. Саунд-продюсером нового материала традиционно выступил Саша Чемеров.

Каждая строчка нового материала пропитана таким настроением:

Артисту недостаточно быть честным на сцене со зрителем, прежде всего он должен быть честен с самим собой.

Релиз альбома состоится 15 февраля 2019 года при поддержке лейбла MOON RECORDS.

Напомним, ранее была названа дата выхода финального сезона культового сериала “Игра престолов“.