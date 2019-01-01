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Группа "Агонь" сняла реакцию на клип, которого нет (и это и есть клип)

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Куда ушло 100 тысяч долларов, кто такой Юра и почему он передает бабло через фронтмена "Пошлой Молли" – уже в горячих премьерах.
Группа "Агонь" сняла реакцию на клип, которого нет (и это и есть клип)
Группа "Агонь" сняла реакцию на клип, которого нет (и это и есть клип)
пресс-служба

Строгая нравственность, высококультурная чистота и консервативность взглядов – это то, чего не скажешь ни об одной работе украинской группы “Агонь“.

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Целомудренное приветствие жестом ВСЕМ F**K продолжает бессменную хайп-эстетику кадра и широко раскрывает объятия в мир жести, сатиры, благого мата и когнитивного диссонанса.

Вот что думают обо всем этом безобразии сами музыканты:  

Для создания сингла “НЕКРУЖИТ“ мы обратились к современным технологиям, в частности, использовали искусственный интеллект, который проанализировал хитовую музыку последних лет и выдал такой результат – трек “НЕКРУЖИТ“. Поэтому тут вы можете услышать что-то от Монатика, что-то от “Грибов“, что-то от Элджея… Простая музыка, мало слов, специфическое исполнение. По тем же критериям мы создали идею для будущего клипа. Искусственный интеллект подсказал нам также, что “реакции“ - это самый популярный контент. Поэтому в главных ролях нашего спойлера вы увидите известного блогера YanGo, трансгендера, копов, Кирилла Бледного, Алину Паш и все это – полный панк и пранк.

Смотрите клип “НЕКРУЖИТ“ группы “Агонь“ здесь:

Напомним, ранее стало известно, как бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт “поделили“ детей. Подробности читайте здесь.

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Теги: Агонь, новости, шоу-биз, видео
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