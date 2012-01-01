BAFTA-2019: объявлены все номинанты премии

Стало известно, кто поборется за престижную кинопремию BAFTA в 2019 году: полный перечень номинантов.

Уже 10 февраля состоится 72-я церемония вручения кинопремии BAFTА (Британская академия кино и телевизионных искусств). Чуть более чем за месяц до торжественного события были объявлены номинанты премии.

Полный перечень был опубликован на официальном сайте BAFTА. Ivona также предлагает ознакомиться со списком номинантов:

Лучший фильм

“Черный клановец“;

“Фаворитка“;

“Зеленая книга“;

“Рома“;

“Звезда родилась“.

Лучший британский фильм

“Зверь“;

“Богемская рапсодия“;

“Фаворитка“;

“Маккуин“;

“Стэн и Олли“;

“Тебя никогда здесь не было“.

Лучший фильм на иностранном языке

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“Капернаум“;

“Холодная война“;

“Догман“;

“Рома“;

“Магазинные воришки“.

Лучший анимационный фильм

“Суперсемейка-2“;

“Остров собак“;

“Человек-паук: через вселенные“

Лучший режиссер

“Черный клановец“ – Спайк Ли;

“Холодная война“ – Павел Павликовский;

“Фаворитка“ – Йоргос Лантимос;

“Рома“ – Альфонсо Куарон;

“Звезда родилась“ – Брэдли Купер.

Лучший оригинальный сценарий

“Холодная война“;

“Фаворитка“;

“Зеленая книга“;

“Рома“;

“Власть“.

Лучший адаптированный сценарий

“Черный клановец“;

“Сможете ли вы меня простить?“;

“Человек на Луне“;

“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;

“Звезда родилась“.

Лучшая актриса

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Гленн Клоуз, “Жена“;

Леди Гага, “Звезда родилась“;

Мелисса МакКарти, “Сможете ли вы меня простить?“;

Оливия Колман, “Фаворитка“;

Виола Дэвис, “Вдовы“.

Лучший актер

Брэдли Купер, “Звезда родилась“;

Кристиан Бэйл, “Власть“;

Рами Малек, “Богемская рапсодия“;

Стив Куган, “Стэн и Олли“;

Вигго Мортенсен, “Зеленая книга“.

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс, “Власть“;

Клэр Фой, “Человек на Луне“;

Эмма Стоун, “Фаворитка“;

Марго Робби, “Две королевы“;

Рэйчел Вайс, “Фаворитка“.

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер, “Черный клановец“;

Махершала Али, “Зеленая книга“;

Ричард Е. Грант, “Сможете ли вы меня простить?“;

Сэм Рокуэлл, “Власть“;

Тимоти Шаламе, “Красивый мальчик“.





Лучшая музыка к фильму

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“Черный клановец“;

“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;

“Остров собак“;

“Мэри Поппинс возвращается“;

“Звезда родилась“.

К слову, недавно состоялась церемония вручения премий “Золотой глобус“. Лучшим драматическим фильмом признали “Богемскую рапсодию“, комедийным - “Зеленую книгу“. Лучшим актером в драме стал Рами Малек (“Богемская рапсодия“), а в комедии - Кристиан Бейл (“Власть“). Лучшая актриса в драматическом фильме - Гленн Клоуз (“Жена“), в комедийном - Оливия Колман (“Фаворитка“). Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон (“Рома“).

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Она считается самой престижной кинонаградой Великобритании.

В качестве приза каждый из победителей церемонии получает Золотую маску.

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