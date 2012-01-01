BAFTA-2019: объявлены все номинанты премии
Уже 10 февраля состоится 72-я церемония вручения кинопремии BAFTА (Британская академия кино и телевизионных искусств). Чуть более чем за месяц до торжественного события были объявлены номинанты премии.
Полный перечень был опубликован на официальном сайте BAFTА. Ivona также предлагает ознакомиться со списком номинантов:
- Лучший фильм
“Черный клановец“;
“Фаворитка“;
“Зеленая книга“;
“Рома“;
“Звезда родилась“.
- Лучший британский фильм
“Зверь“;
“Богемская рапсодия“;
“Фаворитка“;
“Маккуин“;
“Стэн и Олли“;
“Тебя никогда здесь не было“.
- Лучший фильм на иностранном языке
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“Капернаум“;
“Холодная война“;
“Догман“;
“Рома“;
“Магазинные воришки“.
- Лучший анимационный фильм
“Суперсемейка-2“;
“Остров собак“;
“Человек-паук: через вселенные“
- Лучший режиссер
“Черный клановец“ – Спайк Ли;
“Холодная война“ – Павел Павликовский;
“Фаворитка“ – Йоргос Лантимос;
“Рома“ – Альфонсо Куарон;
“Звезда родилась“ – Брэдли Купер.
- Лучший оригинальный сценарий
“Холодная война“;
“Фаворитка“;
“Зеленая книга“;
“Рома“;
“Власть“.
- Лучший адаптированный сценарий
“Черный клановец“;
“Сможете ли вы меня простить?“;
“Человек на Луне“;
“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;
“Звезда родилась“.
- Лучшая актриса
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Гленн Клоуз, “Жена“;
Леди Гага, “Звезда родилась“;
Мелисса МакКарти, “Сможете ли вы меня простить?“;
Оливия Колман, “Фаворитка“;
Виола Дэвис, “Вдовы“.
- Лучший актер
Брэдли Купер, “Звезда родилась“;
Кристиан Бэйл, “Власть“;
Рами Малек, “Богемская рапсодия“;
Стив Куган, “Стэн и Олли“;
Вигго Мортенсен, “Зеленая книга“.
- Лучшая актриса второго плана
Эми Адамс, “Власть“;
Клэр Фой, “Человек на Луне“;
Эмма Стоун, “Фаворитка“;
Марго Робби, “Две королевы“;
Рэйчел Вайс, “Фаворитка“.
- Лучший актер второго плана
Адам Драйвер, “Черный клановец“;
Махершала Али, “Зеленая книга“;
Ричард Е. Грант, “Сможете ли вы меня простить?“;
Сэм Рокуэлл, “Власть“;
Тимоти Шаламе, “Красивый мальчик“.
- Лучшая музыка к фильму
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“Черный клановец“;
“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;
“Остров собак“;
“Мэри Поппинс возвращается“;
“Звезда родилась“.
К слову, недавно состоялась церемония вручения премий “Золотой глобус“. Лучшим драматическим фильмом признали “Богемскую рапсодию“, комедийным - “Зеленую книгу“. Лучшим актером в драме стал Рами Малек (“Богемская рапсодия“), а в комедии - Кристиан Бейл (“Власть“). Лучшая актриса в драматическом фильме - Гленн Клоуз (“Жена“), в комедийном - Оливия Колман (“Фаворитка“). Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон (“Рома“).
Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Она считается самой престижной кинонаградой Великобритании.
В качестве приза каждый из победителей церемонии получает Золотую маску.
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