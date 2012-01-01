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BAFTA-2019: объявлены все номинанты премии

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Стало известно, кто поборется за престижную кинопремию BAFTA в 2019 году: полный перечень номинантов.
BAFTA-2019: объявлены все номинанты премии
BAFTA-2019: объявлены все номинанты премии
bafta.org

Уже 10 февраля состоится 72-я церемония вручения кинопремии BAFTА (Британская академия кино и телевизионных искусств). Чуть более чем за месяц до торжественного события были объявлены номинанты премии.

Полный перечень был опубликован на официальном сайте BAFTА. Ivona также предлагает ознакомиться со списком номинантов:

  • Лучший фильм

“Черный клановец“;
“Фаворитка“;
“Зеленая книга“;
“Рома“;
“Звезда родилась“.

  • Лучший британский фильм

“Зверь“;
“Богемская рапсодия“;
“Фаворитка“;
“Маккуин“;
“Стэн и Олли“;
“Тебя никогда здесь не было“.

  • Лучший фильм на иностранном языке

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“Капернаум“;
“Холодная война“;
“Догман“;
“Рома“;
“Магазинные воришки“.

  • Лучший анимационный фильм

“Суперсемейка-2“;
“Остров собак“;
“Человек-паук: через вселенные“

  • Лучший режиссер

“Черный клановец“ – Спайк Ли;
“Холодная война“ – Павел Павликовский;
“Фаворитка“ – Йоргос Лантимос;
“Рома“ – Альфонсо Куарон;
“Звезда родилась“ – Брэдли Купер.

  • Лучший оригинальный сценарий

“Холодная война“;
“Фаворитка“;
“Зеленая книга“;
“Рома“;
“Власть“.

  • Лучший адаптированный сценарий

“Черный клановец“;
“Сможете ли вы меня простить?“;
“Человек на Луне“;
“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;
“Звезда родилась“.

  • Лучшая актриса

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Гленн Клоуз, “Жена“;
Леди Гага, “Звезда родилась“;
Мелисса МакКарти, “Сможете ли вы меня простить?“;
Оливия Колман, “Фаворитка“;
Виола Дэвис, “Вдовы“.

  • Лучший актер

Брэдли Купер, “Звезда родилась“;
Кристиан Бэйл, “Власть“;
Рами Малек, “Богемская рапсодия“;
Стив Куган, “Стэн и Олли“;
Вигго Мортенсен, “Зеленая книга“.

  • Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс, “Власть“;
Клэр Фой, “Человек на Луне“;
Эмма Стоун, “Фаворитка“;
Марго Робби, “Две королевы“;
Рэйчел Вайс, “Фаворитка“.

  • Лучший актер второго плана

Адам Драйвер, “Черный клановец“;
Махершала Али, “Зеленая книга“;
Ричард Е. Грант, “Сможете ли вы меня простить?“;
Сэм Рокуэлл, “Власть“;
Тимоти Шаламе, “Красивый мальчик“.

  • Лучшая музыка к фильму

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“Черный клановец“;
“Если Бил-стрит могла бы заговорить“;
“Остров собак“;
“Мэри Поппинс возвращается“;
“Звезда родилась“.

К слову, недавно состоялась церемония вручения премий “Золотой глобус“. Лучшим драматическим фильмом признали “Богемскую рапсодию“, комедийным - “Зеленую книгу“. Лучшим актером в драме стал Рами Малек (“Богемская рапсодия“), а в комедии - Кристиан Бейл (“Власть“). Лучшая актриса в драматическом фильме - Гленн Клоуз (“Жена“), в комедийном - Оливия Колман (“Фаворитка“). Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон (“Рома“).

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Она считается самой престижной кинонаградой Великобритании. 

В качестве приза каждый из победителей церемонии получает Золотую маску.

Напомним, американскую актрису Блейк Лавли заподозрили в третьей беременности. Подробности читайте здесь.

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Теги: BAFTA 2019, номинанты, премия
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