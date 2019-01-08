Муж американской актрисы Блейкл Лавли Райан Рейнольдс опубликовал интригующую фотографию.

Звезду сериала “Сплетница“ Блейк Лавли заподозрили в третьей беременности.

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Причиной послужила фотография, которую опубликовал ее муж - актер Райан Рейнольдс. На снимке они позируют с общим другом, музыкальным продюсером Кори Ричем, и золотистыми ретриверами. Все бы ничего, однако поклонники рассмотрели на снимке округлившийся живот актрисы.

Возможно, все дело в свободном фасоне комбинезона, который надела Блейк, однако если догадки поклонников подтвердятся, скоро звездные супруги будут воспитывать уже троих детей.

У Блейк Лавли и Райана Рейнольдса уже есть две дочери - четырехлетняя Джеймс и двухлетняя Инес.

Блейк Лавли и Райан Рейнольдс с детьми getty images

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность. Подробности читайте здесь.