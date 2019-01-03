Потап отправился на отдых вместе с Настей Каменских: фото

Украинские музыканты Потап и Настя Каменских проводят отпуск вместе: яркие фото артистов.

Украинский продюсер и рэпер, тренер проекта “Голос країни-9“ Алексей Потапенко (Потап) проводит отпуск вместе со своей бывшей коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Настей Каменских.

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Хоть музыканты и не публикуют совместных фотографий, внимательные поклонники заметили, что Потап и Настя проводят время в одном и том же месте. Так, несколько дней назад Каменских публиковала пикантное фото с бассейна.

Теперь снимок, сделанный там же, появился и у Потапа:

Ни Настя, ни Потап не признались, где именно отдыхают, однако певица опубликовала еще несколько пикантных кадров, сделанных на пляже.

Отметим, что это уже далеко не первый отпуск, который музыканты проводят вместе. Недавно они вместе летали в Майами и Италию. Фанаты уверены - между Потапом и Настей давно есть романтические отношения, которые они пытаются скрыть. А на дне рождения Кати Осадчей их и вовсе подловили за нежными объятьями.

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась горячими фото в купальнике.