Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Потап отправился на отдых вместе с Настей Каменских: фото

Комментариев: 2
Украинские музыканты Потап и Настя Каменских проводят отпуск вместе: яркие фото артистов.
Потап отправился на отдых вместе с Настей Каменских: фото
Потап отправился на отдых вместе с Настей Каменских: фото
instagram.com/realpotap/

Украинский продюсер и рэпер, тренер проекта “Голос країни-9“ Алексей Потапенко (Потап) проводит отпуск вместе со своей бывшей коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Настей Каменских.

Читай также: Настя Каменских удивила поклонников необычным образом

Хоть музыканты и не публикуют совместных фотографий, внимательные поклонники заметили, что Потап и Настя проводят время в одном и том же месте. Так, несколько дней назад Каменских публиковала пикантное фото с бассейна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empezamos nuestra vacación 🍬#culocomokim #попакакуким

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Теперь снимок, сделанный там же, появился и у Потапа:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насосали на отдых? Suckers MC are getting killed ! #vacay

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ни Настя, ни Потап не признались, где именно отдыхают, однако певица опубликовала еще несколько пикантных кадров, сделанных на пляже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sirena 🌟

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#culocomokim #попакакуким 🍑

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Отметим, что это уже далеко не первый отпуск, который музыканты проводят вместе. Недавно они вместе летали в Майами и Италию. Фанаты уверены - между Потапом и Настей давно есть романтические отношения, которые они пытаются скрыть. А на дне рождения Кати Осадчей их и вовсе подловили за нежными объятьями.

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова поделилась горячими фото в купальнике.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Потап, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.01.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
Дежа вю! Таким же манёвром "шифровались" Осадчая и Горбунов. Но их разоблачили по фото с одного и того же места отдыха. Спрашивается: зачем скрывать? Боятся сглаза?)) Но когда у Насти вдруг вырастет животик (как у Осадчей)-придётся "расколоться"!
pусский  (аноним)  08.01.2019, 18:27
Оценка:  -1
pусский
Вначале выeбy Потапа в сраку, а потом помою своего гиганта во рту Каменских! Если влезет, гы-гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь