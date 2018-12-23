Настя Каменских удивила своих поклонников необычным образом

Пользователи Instagram по достоинству оценили наряд артистки.

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Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новое фото со съемок вокального шоу X-фактор. Певица в очередной раз сменила имидж и заплела волосы в косички.

Пользователи интернета выразили положительные отзывы и по достоинству оценили наряд Каменских: “Чудесно выглядишь, ну в прочем, как и всегда“, “Хороша“, “Крутая очень“, “Тебе идет!“, “Необыкновенная“, “Очень крутой образ“.

Ранее мы говорили о том, что Настя Каменских восхитила фанатов горячим снимком.