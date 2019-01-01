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Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной

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Голливудский актер Джим Керри появился на публике с новой девушкой: кто стал избранницей звезды.
Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной
Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной
getty images

Известный голливудский актер Джим Керри впервые за три года объявил о новых романтических отношениях.

На красной дорожке предваряющего “Золотой глобус“ мероприятия артист появился с новой возлюбленной - коллегой по сериалу “Шучу“ Джинджер Гонзага. Актеры выглядели довольно счастливыми и много смеялись. А чуть позже представитель Джима Керри подтвердил изданию People, что они действительно встречаются.

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34-летняя Джинджер Гонзага снималась в комедийных проектах “В норме“, “Хорошие парни“, “Конь БоДжек“. В сериале “Шучу“, где Джим Керри играет уставшего от жизни ведущего детской программы передач, у нее одна из главных ролей. 

К слову, этот роман - первые публичные отношения после самоубийства бывшей возлюбленной Джима Керри Катрионы Уайт. В 2015 году она покончила с собой через неделю после расставания с актером. В оставленных после этого события записях Катрионы было много текстов, посвященных Джиму,  из-за чего Керри обвинили в этой трагедии. В феврале прошлого года актера полностью оправдали от всех этих обвинений, и были найдены доказательства того, что он ничего не знал о намерениях его бывшей девушки.

Напомним, ранее стали известны обладатели премии “Золотой глобус“.

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Теги: Джинджер Гонзага, Джим Керри, роман, фото
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