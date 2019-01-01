Джим Керри закрутил новый роман после смерти бывшей возлюбленной

Голливудский актер Джим Керри появился на публике с новой девушкой: кто стал избранницей звезды.

Известный голливудский актер Джим Керри впервые за три года объявил о новых романтических отношениях.

На красной дорожке предваряющего “Золотой глобус“ мероприятия артист появился с новой возлюбленной - коллегой по сериалу “Шучу“ Джинджер Гонзага. Актеры выглядели довольно счастливыми и много смеялись. А чуть позже представитель Джима Керри подтвердил изданию People, что они действительно встречаются.

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34-летняя Джинджер Гонзага снималась в комедийных проектах “В норме“, “Хорошие парни“, “Конь БоДжек“. В сериале “Шучу“, где Джим Керри играет уставшего от жизни ведущего детской программы передач, у нее одна из главных ролей.

К слову, этот роман - первые публичные отношения после самоубийства бывшей возлюбленной Джима Керри Катрионы Уайт. В 2015 году она покончила с собой через неделю после расставания с актером. В оставленных после этого события записях Катрионы было много текстов, посвященных Джиму, из-за чего Керри обвинили в этой трагедии. В феврале прошлого года актера полностью оправдали от всех этих обвинений, и были найдены доказательства того, что он ничего не знал о намерениях его бывшей девушки.

Напомним, ранее стали известны обладатели премии “Золотой глобус“.