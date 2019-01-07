"Зеленая книга" и "Богемная рапсодия": Стали известны обладатели кинопремии "Золотой глобус"
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В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы “Золотой глобус“. 76-я церемония награждения прошла с 6 на 7 января.
В номинации лучший драматический фильм победила картина о музыканте Фредди Меркьюри “Богемная рапсодия“. Также статуэтка досталась египетско-американскому актеру Рами Малеку за главную роль - Фредди Меркьюри.
В номинации “Лучшая комедия или мюзикл“ – премию получила трагикомедия “Зеленая книга“. Также статуэткой наградили сценаристов картины - Ника Валлелонга, Брайана Карри и Питера Фаррелли.
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Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за работу над драмой “Рома“.
Статуэтка за лучшую мужскую роль в комедии - досталась Кристиану Бэйлу за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в картине “Власть“.
А за лучшую драматическую женскую роль наградили Гленн Клоуз за картину “Жена“.
Лучшей женской комедийной ролью признали работу Оливии Колман в картине “Фаворитка“.
Лучшим драматическим призван сериал “Американцы“, лучшим комедийным - “Метод Комински", за главную роль в котором наградили также 74-летнего Майкла Дугласа.
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В номинации “Лучший мультфильм“ победил “Человек-паук: через вселенные“.
Певица Леди Гага поделила премию с бритнским музыкантом Марком Ронсоном за саундтрек к “Рождение звезды“ - Shallow.
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Также награды получили:
- Лучшая мужская роль второго плана - Махершала Али, “Зеленая книга“;
- Лучшая женская роль второго плана - Регина Кинг, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“;
- Лучший иностранный фильм: “Рома“, Мексика;
- Лучший актер сериала (драма) - Ричард Мэдден, “Телохранитель“;
- Лучшая актриса сериала (драма) - Сандра О, “Убивая Еву“;
- Лучшая актриса сериала (комедия) - Рэйчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“;
- Лучший мини-сериал или фильм для ТВ -“Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений“;
- Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ - Патриция Аркетт, “Побег из Даннеморы“;
- Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма для ТВ: Патриша Кларксон, “Острые предметы“;
- Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ - Даррен Крисс, “Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений“;
- Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма для ТВ - Бен Уишоу, “Очень английский скандал“.
Ранее мы писали, что Холли Берри появилась на вручении “Золотого глобуса“ в откровенном наряде.
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