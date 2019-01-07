Украинская комедия "Скажене весілля" стала "миллионником" на Youtube

За 4 дня украинскую комедию посмотрели более 1,5 млн раз.

Комедия "Скажене весілля" Скриншот с видео

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Украинская комедия “Скажене весілля“, которая собрала в прокате более 55 млн грн, стала “милионником“ на Youtube. За 4 дня картину посмотрели более 1,5 млн пользователей.

По сюжету, директор краеведческого музея Василий Сердюк, дочь которого учится в Сорбонне, ждет в гости будущего зятя. Когда дочь представляет родителям темнокожего Франсуа - отец-расист решает во что бы то ни стало сорвать свадьбу.

В комедии сыграли звезды украинской сцены - Дмитрий Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко (Потап).

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Василия Сердюка воплотил народный артист Украины Назар Заднипровский.

Пользователи активно комментируют картину. Многие отметили, что им очень понравилась игра актеров.

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Однако, большое количество комментариев подчеркивают “дешевый“ юмор в комедии и не оригинальный сценарий.

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Также пользователи отметили, что расизм сейчас не является проблемой в Украине.

Украинские отцы уже привыкли и к туркам, и к арабам - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали трейлер комедии “Свингеры-2“.