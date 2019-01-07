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Украинская комедия "Скажене весілля" стала "миллионником" на Youtube

Комментариев: 1
За 4 дня украинскую комедию посмотрели более 1,5 млн раз.

Комедия
Комедия "Скажене весілля"
Скриншот с видео

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Украинская комедия “Скажене весілля“, которая собрала в прокате более 55 млн грн, стала “милионником“ на Youtube. За 4 дня картину посмотрели более 1,5 млн пользователей.

По сюжету, директор краеведческого музея Василий Сердюк, дочь которого учится в Сорбонне, ждет в гости будущего зятя. Когда дочь представляет родителям темнокожего Франсуа - отец-расист решает во что бы то ни стало сорвать свадьбу.
В комедии сыграли звезды украинской сцены - Дмитрий Монатик, Олег Винник и Алексей Потапенко (Потап).

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Василия Сердюка воплотил народный артист Украины Назар Заднипровский.
Пользователи активно комментируют картину. Многие отметили, что им очень понравилась игра актеров.

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Однако, большое количество комментариев подчеркивают “дешевый“ юмор в комедии и не оригинальный сценарий. 

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Также пользователи отметили, что расизм сейчас не является проблемой в Украине.

Украинские отцы уже привыкли и к туркам, и к арабам - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали трейлер комедии “Свингеры-2“.

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Теги: Скажене весілля, Украинское кино
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    07.01.2019, 13:02
Оценка:  0
fkrfyfan
А почему тогда порох не порекомендовал его посмотреть? Потому что нет темы хероев всу?
Dmitriy7    07.01.2019, 12:00
Оценка:  0
Dmitriy7
бля насмешили))фильм был бы смотрибелен в 2001году и то под вопросом
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