“Я, ти, він, вона“: 5 причин посмотреть новую украинскую комедию

27 декабря состоится премьера украинской комедии “Я, ти, він, вона“: почему стоит посмотреть этот фильм.

До премьеры самой романтичной комедии года “Я, ти, він, вона“ остался всего один день.

Мы предлагаем пять причин, почему ее никак нельзя пропустить.

Настроиться на праздничное настроение

Фильм “Я, ти, він, вона“ - это добрая, милая, смешная, легкая и очень теплая романтическая комедия о любви. Именно то, что нужно в преддверии новогодних праздников. Вас ждет заряд добра и хорошего настроения, который вы обязательно унесете с собой в следующий год.

Сэкономить на семейном психологе

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Это кино – настоящая пошаговая инструкция, как спасти брак, если оба устали и опустили руки. И в то же время – пособие на тему того, как не стоит вести себя с любимым человеком. Это приятный и веселый способ сэкономить на семейном психологе. Вы увидите конкретные примеры совместных действий партнеров, после которых жизнь со своей половинкой уже не будет прежней.

Узнать, что Надя Дорофеева – отличная актриса

“Я, ти, він, вона“ - настоящий подарок для юных фанатов Нади Дорофеевой. Увидеть дебют своего кумира в компании Вовы Зеленского, Жени Кошевого, Насти Короткой и других звезд украинского шоу-бизнеса захочет каждый подросток. Родители, берите своих детей, дети, берите родителей, и идите наслаждаться доброй семейной комедией.

Надя Дорофеева пресс-служба "Квартала 95"

Услышать популярные хиты и вспомнить старые “нетленки“

В фильме звучат песни самых популярных украинских музыкантов: групп “Антитіла“, “Без Обмежень“ и Сергея Бабкина, от которых действительно пробирает до мурашек. Ну, и без Олега Винника, конечно же, никуда. А вот под какой мировой хит Владимир Зеленский пускается в пляс, готовя завтрак на кухне, увидите сами.

Сергей Бабкин пресс-служба "Квартала 95"

Напомнить себе, какая же красивая наша страна

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Украинцы будут узнавать на экране свои самые любимые места Киева и Львова и смогут взглянуть на них с другой стороны. Мы уверены, так красиво Львов еще никто не снимал. После просмотра вам обязательно захочется срочно туда съездить. А еще, если вы не видели столичный Речной вокзал после ремонта, то знайте, в кадре именно тут происходят погони на мотоциклах.

Всеукраинская премьера романтической комедии “Я, ти, він, вона“ состоится 27 декабря во всех кинотеатрах страны. Билеты уже в продаже.

Напомним, украинская певица Даша Астафьева презентовала клип “Зима“. Смотрите его здесь.