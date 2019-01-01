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“Я, ти, він, вона“: 5 причин посмотреть новую украинскую комедию

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27 декабря состоится премьера украинской комедии “Я, ти, він, вона“: почему стоит посмотреть этот фильм.
“Я, ти, він, вона“: 5 причин посмотреть новую украинскую комедию
“Я, ти, він, вона“: 5 причин посмотреть новую украинскую комедию
пресс-служба "Квартала 95"

До премьеры самой романтичной комедии года “Я, ти, він, вона“ остался всего один день.

Мы предлагаем пять причин, почему ее никак нельзя пропустить. 

  • Настроиться на праздничное настроение 

Фильм “Я, ти, він, вона“ - это добрая, милая, смешная, легкая и очень теплая романтическая комедия о любви. Именно то, что нужно в преддверии новогодних праздников. Вас ждет заряд добра и хорошего настроения, который вы обязательно унесете с собой в следующий год. 

  • Сэкономить на семейном психологе 

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Это кино – настоящая пошаговая инструкция, как спасти брак, если оба устали и опустили руки. И в то же время –  пособие на тему того, как не стоит вести себя с любимым человеком. Это приятный и веселый способ сэкономить на семейном психологе. Вы увидите конкретные примеры совместных действий партнеров, после которых жизнь со своей половинкой уже не будет прежней.   

  • Узнать, что Надя Дорофеева – отличная актриса 

“Я, ти, він, вона“ - настоящий подарок для юных фанатов Нади Дорофеевой. Увидеть дебют своего кумира в компании Вовы Зеленского, Жени Кошевого, Насти Короткой и других звезд украинского шоу-бизнеса захочет каждый подросток. Родители, берите своих детей, дети, берите родителей, и идите наслаждаться доброй семейной комедией.

 

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
пресс-служба "Квартала 95"

 

  • Услышать популярные хиты и вспомнить старые “нетленки“

В фильме звучат песни самых популярных украинских музыкантов: групп “Антитіла“, “Без Обмежень“ и Сергея Бабкина, от которых действительно пробирает до мурашек. Ну, и без Олега Винника, конечно же, никуда. А вот под какой мировой хит Владимир Зеленский пускается в пляс, готовя завтрак на кухне, увидите сами.   

 

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
пресс-служба "Квартала 95"

 

  • Напомнить себе, какая же красивая наша страна 

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Украинцы будут узнавать на экране свои самые любимые места Киева и Львова и смогут взглянуть на них с другой стороны. Мы уверены, так красиво Львов еще никто не снимал. После просмотра вам обязательно захочется срочно туда съездить. А еще, если вы не видели столичный Речной вокзал после ремонта, то знайте, в кадре именно тут происходят погони на мотоциклах.   

Всеукраинская премьера романтической комедии “Я, ти, він, вона“ состоится 27 декабря во всех кинотеатрах страны. Билеты уже в продаже. 

Напомним, украинская певица Даша Астафьева презентовала клип “Зима“. Смотрите его здесь.

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Теги: Квартал 95, видео, новости
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