Если вы пропустили фильм "Скажене весілля" в кино, можете посмотреть его дома по телевизору: когда и на каком канале.

Комедию Скажене весілля покажут на ТВ: когда и где смотреть Кадр из видео

1 января 2019 года на телеканале “1+1“ покаут украинскую комедию “Cкажене весілля“.

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Фильм рассказывает о семье Василия Середюка, дочь которого удивила родителей знакомством с будущим зятем. Кинолента установила уникальный рекорд - именно она первой из украинских фильмов собрала более 50 миллионов гривен в прокате.

В ленте сыграли звезды украинского шоу-бизнеса: Юрий Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник и другие.

Смотрите “Cкажене весілля“ на “1+1“ 1 января 2019 года в 20:15.

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Кроме того, 1 января в 22:10 на том же канале покажут первую украинскую эротическую комедию “Свингеры“. В центре сюжета - две пары, которые решили разнообразить свою интимную жизнь. Главные роли играют украинские певицы Оля Полякова и Даша Астафьева.

К слову, в марте 2019 года выйдет вторая часть “Свингеров“ и, судя по кадрам со съемок, она обещает быть действительно горячей.

Напомним, ранее в сети появился первый постер байопика об украинской писательнице Лесе Украинке.