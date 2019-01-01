Украинская певица Светлана Лобода отправилась в отпуск: фото.

Где и с кем Светлана Лобода проводит новогодние каникулы? instagram.com/lobodaofficial/

Отработав бешеное количество корпоративов к Новому году, украинские звезды массово отправились на заслуженный отдых. Не стала исключением и певица Светлана Лобода.

Она вместе с семьей отправилась на острова к океану, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram-аккаунте.

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Вместе с артисткой на отдыхе точно находятся две дочери - семилетняя Ева и полугодовалая Тильда (хоть Лобода и не показывает малышку на фото, она не оставляет ее на долгое время без внимания, так как кормит грудью).

Напомним, ранее Светлана Лобода трогательно поздравила с днем рождения фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.