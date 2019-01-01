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Маша Ефросинина вышла в свет со своей дочерью

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Популярная телеведущая вместе с дочкой сходила на премьеру украинского фильма.
Маша Ефросинина вышла в свет со своей дочерью
Маша Ефросинина вышла в свет со своей дочерью
.instagram.com/mashaefrosinina

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Маша редко посещает светские мероприятия со своей дочкой Наной, также  фото девочки не часто появляются на страничке звездной мамы. По словам Маши, ее дочку совершенно не интересует мир шоубизнеса. Но в канун новогодних праздников, популярная телеведущая сделала исключение и вместе с дочкой посетили премьеру украинского фильма  “11 детей из Моршина“.
На своей страничке  Instagram Маша опубликовала  совместное фото с дочерью с премьеры фильма.

“С моей «манюней» на премьере фильма #11детейизморшина“, - написала Маша

 

Маша с дочкой Наной на премьере украинского фильма
Маша с дочкой Наной на премьере украинского фильма
.instagram.com/mashaefrosinina


Подписчики Маши отметили, что дочка у телеведущей очень красивая, и вместе они выглядят стильно.

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Теги: Маша Ефросинина, звездный выход, Маша Ефросинина с дочкой, звездные новости
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