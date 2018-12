Евгений Клопотенко признался, что не верит в Деда Мороза

Четверть века назад меня накрыл тяжелейший кризис детского возраста. Я засомневался в существовании Деда Мороза. Чувствовал себя максимально подавлено, а своё горе заедал шоколадом. 31го декабря я посидел с родителями за столом, съел новогодний торт, выпил залпом стакан компота и лёг спать. Утром проснулся, уныло поплёлся к ёлке за подарками и тут увидел то, что изменило мой мир. На окне была трещина. Папа тогда сказал, что Дед Мороз вовремя не остановил сани и врезался в наше стекло. Я опять поверил в чудо, а жизнь приобрела смысл. Потом, конечно, стал немного взрослее и здравый смысл победил. Но вот это чувство магии и вселенской надежды помню до сих пор. ⠀ А у вас как было? Когда и почему вы перестали верить в Деда Мороза?

