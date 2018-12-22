Евгений Клопотенко признался, что не верит в Деда Мороза
Победитель кулинарного шоу “МастерШеф 5”, а сегодня кулинарный эксперт в “Сніданок з 1+1”, Евгений Клопотенко признался, что перестал верить в Деда Мороза будучи еще ребенком. Об этом кулинар написал на своей страничке в Инстаграм.
Четверть века назад меня накрыл тяжелейший кризис детского возраста. Я засомневался в существовании Деда Мороза. Чувствовал себя максимально подавлено, а своё горе заедал шоколадом. 31го декабря я посидел с родителями за столом, съел новогодний торт, выпил залпом стакан компота и лёг спать. Утром проснулся, уныло поплёлся к ёлке за подарками и тут увидел то, что изменило мой мир. На окне была трещина. Папа тогда сказал, что Дед Мороз вовремя не остановил сани и врезался в наше стекло. Я опять поверил в чудо, а жизнь приобрела смысл. Потом, конечно, стал немного взрослее и здравый смысл победил. Но вот это чувство магии и вселенской надежды помню до сих пор. ⠀ А у вас как было? Когда и почему вы перестали верить в Деда Мороза?
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“Четверть века назад меня накрыл тяжелейший кризис детского возраста. Я засомневался в существовании Деда Мороза. Чувствовал себя максимально подавлено, а своё горе заедал шоколадом. 31-го декабря я посидел с родителями за столом, съел новогодний торт, выпил залпом стакан компота и лёг спать. Утром проснулся, уныло поплёлся к ёлке за подарками и тут увидел то, что изменило мой мир. На окне была трещина. Папа тогда сказал, что Дед Мороз вовремя не остановил сани и врезался в наше стекло. Я опять поверил в чудо, а жизнь приобрела смысл. Потом, конечно, стал немного взрослее и здравый смысл победил. Но вот это чувство магии и вселенской надежды помню до сих пор“, - поделился Клопотенко.
Экстравагантный повар за час собрал десятки комментариев и вызвал публичный интерес к задействованной теме.
Ранее Клопотенко поделился рецептами новогодних вкусностей.
Давайте так: вы можете не искать новогодние рецепты. Не мучить ни гугл, ни себя. Вместо этого — готовить сразу, из головы. И тогда не будет ситуаций по типу: хочу что-то мясное, с розмариновым послевкусием, легкой кислинкой и чем-то хрустящим, но как найти рецепт такого — непонятно. Вы будете просто брать и готовить. Сам себе шеф. В итоге: гости в восторге, вы в восторге и даже утка, которую вы приготовили, в восторге, потому что такой вкусной она еще не была. Чтобы это случилось, вам нужно знать базовые кулинарные принципы. Из каких элементов строится крутое блюдо, какие продукты покупать, как нарезать в разных случаях и зачем, как термообрабатывать, как сделать вкус насыщеннее, а вид красивее. ⠀ Готовить по-другому. Так, чтобы вам больше не нужны были рецепты. Этому я учу на своем онлайн-курсе «Мыслить как повар». Стоит курс до конца декабря 499 грн. Вы можете купить его себе или же подарить тому, кто хочет научиться готовить (есть подарочный сертификат, который можно заказать, написав на почту info@klopotenko.com). Ссылка на курс есть в описании профиля. #готовитьпросто #онлайнкурс #мыслитькакповар
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