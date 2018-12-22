Евгений Клопотенко признался, что не верит в Деда Мороза

Победитель "МастерШеф 5" рассказал, что перестал верить в существование Деда Мороза еще в детстве.

Победитель кулинарного шоу “МастерШеф 5”, а сегодня кулинарный эксперт в “Сніданок з 1+1”, Евгений Клопотенко признался, что перестал верить в Деда Мороза будучи еще ребенком. Об этом кулинар написал на своей страничке в Инстаграм.

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“Четверть века назад меня накрыл тяжелейший кризис детского возраста. Я засомневался в существовании Деда Мороза. Чувствовал себя максимально подавлено, а своё горе заедал шоколадом. 31-го декабря я посидел с родителями за столом, съел новогодний торт, выпил залпом стакан компота и лёг спать. Утром проснулся, уныло поплёлся к ёлке за подарками и тут увидел то, что изменило мой мир. На окне была трещина. Папа тогда сказал, что Дед Мороз вовремя не остановил сани и врезался в наше стекло. Я опять поверил в чудо, а жизнь приобрела смысл. Потом, конечно, стал немного взрослее и здравый смысл победил. Но вот это чувство магии и вселенской надежды помню до сих пор“, - поделился Клопотенко.

Экстравагантный повар за час собрал десятки комментариев и вызвал публичный интерес к задействованной теме.

Ранее Клопотенко поделился рецептами новогодних вкусностей.