"Х-фактор 9": кто победил в шоу

Девятый сезон вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ, который нарушал правила, смешил и трогал до слез, дарил сказку и зажигал, дошел до своего логического завершения.

"Х-фактор": кто победил в 9 сезоне пресс-служба канала СТБ

В субботу, 29 декабря, на канале СТБ состоялся головокружительный гала-концерт девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.

Все участники вновь собрались вместе и выступили со своими лучшими номерами. В этот вечер для зрителей открылись секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивили неожиданными сюрпризами.

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Но самое главное - зрители узнали имя победителя 9 сезона шоу. Ivona предлагает узнать, кто им стал.

За победу в шоу соревновались подопечный Андрея Данилко, 17-летний Дмитрий Волканов и подопечные Насти Каменских - группа ZBSband.

Выбороть победу в девятом сезоне “Х-Фактора“ удалось ZBSband. Таким образом, впервые за всю историю украинского "Х-Фактора" победил коллектив.

Напомним, ранее мы сообщали, кто стал победителем шоу “МастерШеф-8“.