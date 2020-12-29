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"Х-фактор 9": кто победил в шоу

Комментариев: 3
Девятый сезон вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ, который нарушал правила, смешил и трогал до слез, дарил сказку и зажигал, дошел до своего логического завершения.
"Х-фактор": кто победил в 9 сезоне
"Х-фактор": кто победил в 9 сезоне
пресс-служба канала СТБ

В субботу, 29 декабря, на канале СТБ состоялся головокружительный гала-концерт девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.

Все участники вновь собрались вместе и выступили со своими лучшими номерами. В этот вечер для зрителей открылись секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивили неожиданными сюрпризами.

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Но самое главное - зрители узнали имя победителя 9 сезона шоу. Ivona предлагает узнать, кто им стал.

За победу в шоу соревновались подопечный Андрея Данилко, 17-летний Дмитрий Волканов и подопечные Насти Каменских - группа ZBSband.

Выбороть победу в девятом сезоне “Х-Фактора“ удалось ZBSband. Таким образом, впервые за всю историю украинского "Х-Фактора" победил коллектив.

Напомним, ранее мы сообщали, кто стал победителем шоу “МастерШеф-8“.

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Теги: Х-Фактор 9, видео, СТБ
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  29.12.2018, 13:38
Оценка:  0
pусский
Они педриллы! И вы все пидриллы, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  29.12.2018, 11:53
Оценка:  0
гость
А мне не интересно, моих фаворитов выкинули перед финалом. Осталась "банда" и "прыщ", которые друг друга стОят. Поэтому всё равно.
retty890    27.12.2018, 18:42
Оценка:  0
retty890
Мне тоже интересно кто я не смогла посмотреть . Поищу в интернете.
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