"МастерШеф-8": кто стал победителем проекта

В среду, 26 декабря, состоялся суперфинал кулинарного шоу "МастерШеф-8": все подробности выпуска.

В среду, 26 декабря, состоялся суперфинал кулинарного шоу “МастерШеф-8“, во время которого назвали имя победителя проекта.

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За победу в восьмом сезоне шоу “МастерШеф“ боролись Иван Миланович и Анжела Липская. В первой части суперфинала они готовили вегетарианские и марокканские блюда. Как это было, смотрите здесь:

Победителем кулинарного шоу “МастерШеф-8“ стал Иван Миланович. Он получил возможность учиться в одной из лучших кулинарных школ мира Le Cordon Bleu в Париже, денежный приз в сумме 500 тысяч гривен и кубок лучшего кулинара-аматора Украины 8 поколения.

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25-летний Иван Миланович родился в Беларуси, но последние 5 лет жил в Азии. Ваня много лет является волонтером Красного креста, помогал людям в Беларуси, Таиланде, Индонезии и Грузии.

После проекта Ваня решил обосноваться в Украине, и тут строить свою кулинарную карьеру. Своим выигрышем он распорядится так:

Часть выигрыша я планирую отдать в Фонд Красного креста. Как только закончились съемки, я сразу поехал в их украинский офис, и предложил свои услуги. Кроме того, за счет выигрыша я хочу оплатить себе дополнительный курс по инновационным методам кулинарии Le Cordon Bleu. Мне интересно, куда движется кулинарный мир, и кулинарию я не оставлю!

Напомним, ранее мы писали, что известно о суперфиналистах шоу “Х-Фактор 9“.