В субботу, 29 декабря, назовут имя победителя шоу "Х-Фактор 9": узнайте, что известно о претендентах на это звание.

Что известно о суперфиналистах шоу "Х-Фактор 9" пресс-служба канала СТБ

В финале шоу “Х-Фактор 9“ назвали имена суперфиналистов, которые поборются за победу шоу в субботу, 29 декабря. Ими стали подопечный Андрея Данилко Дима Волканов и подопечные Насти Каменских ZBSband.

Ivona предлагает узнать несколько интересных фактов о претендентах на звание “победитель “Х-Фактора“.

Дмитрий Волканов

Дима Волканов пресс-служба канала СТБ

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Диме Волканову 17 лет, он из Бердянска. Учится в Киевском университете культуры. О себе Дима говорит так:

Позитивный, жизнерадостный парень из небольшого города. Полон энтузиазма, сил и творческого потенциала. Очень любит футбол. Не злопамятный, ранимый и сентиментальный.

На “Х-Фактор“ парень пришел, чтобы получить возможность стать настоящей суперзвездой. Его мечта:

Стать популярнее Олега Винника и в дальнейшем занять его место в квартете судей “Х-фактор“.

Кумиры Димы Волканова - Фредди Меркьюри, Андрей Данилко, Дмитрий Монатик.

ZBSband: Богдан Буйлук

ZBSband: Богдан Буйлук UAportal

Буйлуку Богдану из группы ZBSband 24 года, он является киевлянином. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (по специальности “актер театра и кино“). На данный момент работает в театре “Золотые Ворота“.

Мечтает посетить Лондон, а также хочет реализовать себя в музыке.

ZBSband: Владислав Онищенко

ZBSband: Влад Онищенко UAportal

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Владиславу Онищенко также 24 года, он также из Киева и (вы не поверите) тоже учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Он вместе с Богданом работает в театре “Золотые Ворота“.

Влад снимается в кино и сериалах, увлекается музыкой, пишет песни и стихи. Ранее занимался футболом, сейчас играет в команде “Свободные актеры“.

Напомним, звезда культовой группы Spice Girls Мелани Си выступила в финале “Х-Фактора 9“. Как это было, смотрите здесь.