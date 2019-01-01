Что известно о суперфиналистах шоу "Х-Фактор 9"
В финале шоу “Х-Фактор 9“ назвали имена суперфиналистов, которые поборются за победу шоу в субботу, 29 декабря. Ими стали подопечный Андрея Данилко Дима Волканов и подопечные Насти Каменских ZBSband.
Ivona предлагает узнать несколько интересных фактов о претендентах на звание “победитель “Х-Фактора“.
- Дмитрий Волканов
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Диме Волканову 17 лет, он из Бердянска. Учится в Киевском университете культуры. О себе Дима говорит так:
Позитивный, жизнерадостный парень из небольшого города. Полон энтузиазма, сил и творческого потенциала. Очень любит футбол. Не злопамятный, ранимый и сентиментальный.
На “Х-Фактор“ парень пришел, чтобы получить возможность стать настоящей суперзвездой. Его мечта:
Стать популярнее Олега Винника и в дальнейшем занять его место в квартете судей “Х-фактор“.
Кумиры Димы Волканова - Фредди Меркьюри, Андрей Данилко, Дмитрий Монатик.
- ZBSband: Богдан Буйлук
Буйлуку Богдану из группы ZBSband 24 года, он является киевлянином. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (по специальности “актер театра и кино“). На данный момент работает в театре “Золотые Ворота“.
Мечтает посетить Лондон, а также хочет реализовать себя в музыке.
- ZBSband: Владислав Онищенко
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Владиславу Онищенко также 24 года, он также из Киева и (вы не поверите) тоже учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Он вместе с Богданом работает в театре “Золотые Ворота“.
Влад снимается в кино и сериалах, увлекается музыкой, пишет песни и стихи. Ранее занимался футболом, сейчас играет в команде “Свободные актеры“.
Напомним, звезда культовой группы Spice Girls Мелани Си выступила в финале “Х-Фактора 9“. Как это было, смотрите здесь.
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