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Петя Черный презентовал песню "Ты моя Вселенная": видео

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Незабываемый, яркий и харизматичный певец Петя Черный вернулся к поклонникам с новой композицией.
Петя Черный презентовал песню "Ты моя Вселенная": видео
Петя Черный презентовал песню "Ты моя Вселенная": видео
пресс-служба

Исполнитель Петя Черный решил порадовать своих поклонников новым долгожданным треком. Сегодня он представил песню о любви и мечтах - “Ты моя Вселенная“. 

Выход песни артист комментирует так:

Милые женщины, вы для нас жизнь, счастье, наслаждение. Да что там наслаждение, вы - наша Вселенная и праздничным подарком именно для вас станет песня “Ты моя Вселенная“.

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Эта повесть о чувствах зрелого мужчины, для которого любовь и любимая женщина всегда на первом месте. Встречайте неповторимую и особенную музыку. 

Слушайте песню “Ты моя Вселенная“ Пети Черного здесь:

Напомним, ранее украинский певец Александр Кривошапко презентовал новую песню “JUST GIVE ME LOVE“. Послушать ее можно здесь.

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Теги: Петя Черный, видео, премьера
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