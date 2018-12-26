Даша Астафьева презентовала клип "Зима": смотреть видео

Украинская певица Даша Астафьева выпустила трогательную песню о любви: слушайте ее прямо сейчас.

Украинская актриса и певица Даша Астафьева презентовала клип на новую песню “Зима“.

В своем Instagram-аккаунте артистка рассказала, о чем этот трек:

Эта песня действительно о любви) И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах... А главное здесь, на земле...

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Клип снимали во время деловой поездки Даши Астафьевой в Париж, а также в одном из лесов под Киевом.

К слову, на данный момент Даша Астафьева работает над дебютным альбомом. Он должен увидеть свет в 2019 году.

Смотрите клип “Зима“ Даши Астафьевой здесь:

Напомним, молодой украинский певец MELOVIN презентовал новогоднюю песню "Чудова мить". Послушать ее можно здесь.