Даша Астафьева презентовала клип "Зима": смотреть видео
Украинская актриса и певица Даша Астафьева презентовала клип на новую песню “Зима“.
В своем Instagram-аккаунте артистка рассказала, о чем этот трек:
Эта песня действительно о любви) И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах... А главное здесь, на земле...
#Зима Эта песня действительно о любви ) И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах... а главное здесь, на земле... Love to @andrey_ignatchenko_iksiy_music @oll_kolesnikova @iamrunstar @yurko_yurcash_yurchenko @inna_gissa
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Клип снимали во время деловой поездки Даши Астафьевой в Париж, а также в одном из лесов под Киевом.
К слову, на данный момент Даша Астафьева работает над дебютным альбомом. Он должен увидеть свет в 2019 году.
Смотрите клип “Зима“ Даши Астафьевой здесь:
Напомним, молодой украинский певец MELOVIN презентовал новогоднюю песню "Чудова мить". Послушать ее можно здесь.
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