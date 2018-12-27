Александр Кривошапко презентовал песню "JUST GIVE ME LOVE": видео

Финалист второго сезона шоу "Х-Фактор" Александр Кривошапко выпустил новую песню: слушайте ее прямо сейчас.

Любовь обогащает душу, освещает наш путь и делает нас сильнее – именно об этом поет Александр Кривошапко в своей новой песне “JUST GIVE ME LOVE“.

Англоязычную композицию написал для Александра итальянский композитор Пьерпаоло Гуэррини. Композитор также выступил музыкальным продюсером песни.

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Гуэррини специально прилетал в Киев, чтоб сделать запись вместе с украинским симфоническим оркестром. Во время съёмок и записи в составе оркестра было 70 музыкантов. Вокал был записан в студии композитора в Тоскане (Италия), одной из лучших звукозаписывающих студий в мире - PPG Studio.

Александр очень гордится этим важным событием, так как в этой студии работает и его кумир – Андреа Бочелли, а также Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Эд Ширан, Дзуккеро и другие известнейшие мировые звезды.

Масштабный сценарий клипа реализован известным украинским творческим тандемом: режиссёром Виктором Скуратовский и оператором Владимиром Шкляревским.



Смотрите клип на песню “JUST GIVE ME LOVE“ Александра Кривошапко здесь:

Напомним, ранее украинская певица и актриса Даша Астафьева презентовала клип "Зима". Посмотреть его можно здесь.