Александр Кривошапко показал свою маму

Александр Кривошапко редко делится снимками родных.

Певец Александр Кривошапко, который недавно стал папой, редко делится подробностями личной жизни или снимками со своими близкими.

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А вот недавно Александр Кривошапко решил поделиться со своими подписчиками снимком со своей мамой. Артист опубликовал пост, где на фото он целует маму.

Александр Кривошапко с мамой фото

К слову, в посте Александр Кривошапко объяснил, что сейчас занят семьей и своей работой, поэтому решил меньше внимания уделять социальным сетям. Поэтому удалил всех, на кого был подписан.

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Отметим, что очень долго никто не знал о новой возлюбленной Александра, а потом неожиданно появилась новость о ее беременности. И вот, он папа. Видимо, отцовство у него отнимает много времени.

Напомним, что Джамала показала животик. Совсем скоро она станет мамой.