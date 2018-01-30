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Александр Кривошапко показал свою маму

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Александр Кривошапко редко делится снимками родных.
Александр Кривошапко показал свою маму (фото)
Александр Кривошапко показал свою маму (фото)
instagram.com/alexanderkrivoshapko

Певец Александр Кривошапко, который недавно стал папой, редко делится подробностями личной жизни или снимками со своими близкими.

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А вот недавно Александр Кривошапко решил поделиться со своими подписчиками снимком со своей мамой. Артист опубликовал пост, где на фото он целует маму.

Александр Кривошапко с мамой фото
Александр Кривошапко с мамой фото

К слову, в посте Александр Кривошапко объяснил, что сейчас занят семьей и своей работой, поэтому решил меньше внимания уделять социальным сетям. Поэтому удалил всех, на кого был подписан.

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Отметим, что очень долго никто не знал о новой возлюбленной Александра, а потом неожиданно появилась новость о ее беременности. И вот, он папа. Видимо, отцовство у него отнимает много времени.

Напомним, что Джамала показала животик. Совсем скоро она станет мамой. 

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Теги: александр кривошапко, украинский певец, фото, инстаграм, мама, личное
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.01.2018, 13:23
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А Я ПОКАЗАЛ ТВОЮ МАТЬ ХОХ ЛО ПИДО РЫ
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