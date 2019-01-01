Сериал "Беверли-Хиллз" переснимут: кто сыграет главные роли?

Что известно о возвращении культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".

Студия CBS готовится к перезапуску популярнейшего сериала 90-х “Беверли-Хиллз, 90210“.

Как передает Deadline, его снова снимут с актерами, которые играли главные роли в оригинальном проекте.

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Так, в сериале уже должны участие такие актеры из первой версии: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Ян Зиринг, Брайан Остин Грин, Габриэль Картерис.

Если верить источникам, то новый проект не будет обычной перезагрузкой шоу. Над созданием сериала работают авторы сценария и исполнительные продюсеры Майк Чесслер и Крис Альбергини.

“Беверли-Хиллз, 90210“ рассказывает историю близнецов-подростков, которые переехали из Миннеаполиса в район золотой молодежи Лос-Анджелеса - Беверли-Хиллз (90210 - его почтовый индекс). Сериал затрагивает типичные подростковые темы, а также важные социальные проблемы: изнасилования, алкоголизм, права геев, антисемитизм, наркозависимость, булимия, СПИД, аборты и многие другие.

Он выходил на экраны с 1990 по 2000 год и был одним из самых рейтинговых сериалов этого времени.

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