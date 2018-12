Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор" (видео)

Смотрите на сайте Ivona выступление Мелани Си в эфире суперфинала песенного шоу "Х-Фактор 9" .

В субботу, 22 декабря, состоялся финал песенного шоу “Х-фактор 9”, по итогам которого определились двое участников, которые будут бороться за победу в суперфинале. Традиционно в финале проекта участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. В новом сезоне одной из приглашенных звезд стала участница культовых Spice Girls - Мелани Си.

С кумиром своего детства на сцене “Х-Фактор 9” спела Ольга Жмурина. Девушки исполнили одну из самых известных композиций Мелани - “Viva forever“.

Смотрите выступление Ольги Жмуриной и Мелани Си в финале “Х-Фактор 9”:

Melanie C – I Turn To You – “Х-Фактор 9“ (видео):

Ранее сообщалось, что поп-группа Spice Girls воссоединилась и готовится к туру по Великобритании.