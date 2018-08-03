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Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор" (видео)

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Смотрите на сайте Ivona выступление Мелани Си в эфире суперфинала песенного шоу "Х-Фактор 9" .
Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор"
Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор"
Getty Images

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В субботу, 22 декабря, состоялся финал песенного шоу “Х-фактор 9”, по итогам которого определились двое участников, которые будут бороться за победу в суперфинале. Традиционно в финале проекта участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. В новом сезоне одной из приглашенных звезд стала участница культовых Spice Girls - Мелани Си.

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С кумиром своего детства на сцене “Х-Фактор 9” спела Ольга Жмурина. Девушки исполнили одну из самых известных композиций Мелани - “Viva forever“. 

Смотрите выступление Ольги Жмуриной и Мелани Си в финале “Х-Фактор 9”: 

Melanie C – I Turn To You – “Х-Фактор 9“ (видео):

Ранее сообщалось, что поп-группа Spice Girls воссоединилась и готовится к туру по Великобритании.

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Теги: Х-Фактор 9, Мелани Си, Spice Girls
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  23.12.2018, 12:10
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pусский
У нас - такую бабку в сраку и за дверь, а маломощным укропикам за счастье обслужить её пиздень и прочие места, они гейропизируют в коматозном состоянии...
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