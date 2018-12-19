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Светлану Лободу уличили в обмане

Комментариев: 1
Украинскую певицу Светлану Лободу подловили на использовании фотошопа.
Светлану Лободу уличили в обмане
Светлану Лободу уличили в обмане
instagram.com/lobodaofficial

Популярную исполнительницу Светлану Лободу поймали на обмане: оказалось, что она фотошопит свою фигуру.

Многие поклонники пришли в восторг от того, насколько быстро артистка похудела после вторых родов. Однако так ли это на самом деле?

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На днях Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, по которому явно видно, что ее ноги и бедра делали более худыми в фоторедакторе. Об этом свидетельствуют пол и двери, которые “поплыли“. Убедитесь в этом сами:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

че будет?😬😎

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики Светланы Лободы сразу же заметили следы фотошопа и раскритиковали ее за это в комментариях:

Светлану Лободу уличили в обмане
Светлану Лободу уличили в обмане
instagram.com/lobodaofficial

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко вернулась к работе через 2 недели после родов.

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Теги: Светлана Лобода, фото, фотошоп, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.12.2018, 10:54
Оценка:  0
pусский
Не тому фотографу дала, дура хохляцкая!
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