Светлану Лободу до конца жизни посадили на жесткую диету
Исполнительница Светлана Лобода призналась, что после операции на почке вынуждена до конца жизни соблюдать жесткую диету.
Об этом передают “Факты“ со ссылкой на журнал “Зажигай“.
Из-за появившихся проблем с почками Лобода сидит на строгой диеты и отказывается от вредных вкусностей:
До болезни я очень мало пила воды — сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное — ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни.
Причиной такого контроля над питанием стал возмоный рецидив:
Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно.
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Кроме того, артистке рекомендовали ограничить физические нагрузки, так как именно из-за них Светлана и угодила в больницу.
Напомним, вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, Светлана Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи доставили ее в больницу и прооперировали. Сейчас артистка чувствует себя хорошо и активно работает - гастролирует и снимает клип INSTADRAMA.
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