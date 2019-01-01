Светлану Лободу до конца жизни посадили на жесткую диету

Украинская певица Светлана Лобода сделала неожиданное признание о своем здоровье.

Исполнительница Светлана Лобода призналась, что после операции на почке вынуждена до конца жизни соблюдать жесткую диету.

Об этом передают “Факты“ со ссылкой на журнал “Зажигай“.

Из-за появившихся проблем с почками Лобода сидит на строгой диеты и отказывается от вредных вкусностей:

До болезни я очень мало пила воды — сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное — ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни.

Причиной такого контроля над питанием стал возмоный рецидив:

Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно.

Читай также: Светлана Лобода опять попала в больницу

Кроме того, артистке рекомендовали ограничить физические нагрузки, так как именно из-за них Светлана и угодила в больницу.

Напомним, вечером 23 октября, во время исполнения сложного танцевального номера, Светлана Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Врачи доставили ее в больницу и прооперировали. Сейчас артистка чувствует себя хорошо и активно работает - гастролирует и снимает клип INSTADRAMA.

Ранее Светлана Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери Тильды. Откровенное признание артистки читайте здесь.