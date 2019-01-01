Это интересно: как создавался клип "Песня про лицо" группы "Время и Стекло"

400 человек в кадре, 100 киловатт света, 1 млн просмотров и 1 место в трендах YouTube за первые сутки – режиссер Леонид Колосовский рассказал, как создавался новый клип "Время и Стекло".

Известный клипмейкер Леонид Колосовский, в творческом портфолио которого видеоработы с десятками и сотнями миллионов просмотров для самых известных артистов Украины и СНГ, рассказал о съемках нового клипа для группы “Время и Стекло“ на сингл “Песня про лицо“, который уже за первые сутки с момента релиза посмотрели на YouTube больше миллиона раз.



Читай также: Надя Дорофеева получила награду от корейцев

Леонид Колосовский признается, что создать видео на уже нашумевший сингл выдалось нелегким заданием. Режиссер рассказал, что только подготовка к съёмкам заняла три месяца. За этот период рассматривались четыре сценария с кардинально разными концепциями. Команда выбрала самый уникальный из них, сумевший раскрыть новые грани “Время и Стекло“.

Клипмейкер поделился:

Говоря цифрами, съемки клипа на трек “Песня про лицо“ проходили сразу в 2-х самых больших павильонах Киева на протяжении 25 часов, на площадке было задействовано более 450 человек. 400 актеров и танцовщиков в кадре, и 50 участников команды за кадром: стилисты, визажисты, художники по свету, хореографы, постановщики и даже каскадеры. К слову, только в эпизодах “тату-салона“ мы сняли 25 харизматичных девушек и парней с необыкновенными татуировками по всему телу.

Со слов Леонида Колосовского стало известно, что для создания видео подобрали 9 спорт-каров, один из которых - красный “олдскульный“ BMW с Надей и Позитивом за рулем, именно он пробил кирпичную стену на первых секундах клипа и при этом остался абсолютно целым. Для того, чтобы воссоздать атмосферу тусовочной андеграундной локации, задуманной по сценарию, использовали 4 газовых баллона, которые на протяжении всей съемки выпускали в воздух клубы дыма и вспышки огня! А для освещения павильон был обустроен больше чем 100 киловаттами светового оборудования.



Посмотреть клип “Песня про лицо“ группы “Время и Стекло“ можно здесь:

Напомним, украинский мультиартист MONATIK выпустил новую песню “Все, что мне нужно“. Послушать ее можно здесь.