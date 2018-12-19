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Леся Никитюк снимает собственное тревел-шоу

Комментариев: 2
Ведущая Леся Никитюк готовит новый проект про Украину: что об этом известно.
Леся Никитюк снимает собственное тревел-шоу
Леся Никитюк снимает собственное тревел-шоу
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк, которая имеет опыт работы в тревел-шоу “Орел и Решка“, готовит собственный проект о путешествиях.

Об этом Леся призналась в интервью Славе Демину в проекте “Слава +“. По словам ведущей, ее шоу будет про Украину:

Мы отсняли пилотную версию моего нового проекта – это украинское тревел-шоу. Надеемся, что оно будет выходить на Новом канале. Сейчас, собственно, будем доводить все до конца, потому что там еще немного монтажа осталось. Это будет шоу про Украину. Мне бы хотелось, чтобы наконец-то известная путешественница Леся Ивановна Никитюк, которая увидела больше стран, чем есть в этом мире, наконец-то показала бы в красивом, в правильном свете нашу страну. Потому что у нас есть и горы, и реки, и каньоны, и то фантастическое, чего нет ни в одной стране – наши люди. 

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Никитюк утверждает, что в рамках проекта будет ездить не только по украинским городам, но и по селам:

Мы не делим Украину на города – мы делим Украину на направления. И в этих направлениях будут встречаться и районы, и села, и интересные места, и, конечно, большие города.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто покинул шоу "МастерШеф-8" за шаг до измены.

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Теги: Леся Никитюк, видео, Слава +, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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k2s11ltk    19.12.2018, 17:42
Оценка:  +1
k2s11ltk
Опять це тупориле, гидке, бидло обнародувалось, хай счезне бридка шмара!
Locksmith1878    19.12.2018, 17:15
Оценка:  +1
Locksmith1878
Но есть же "Дома лучше"
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