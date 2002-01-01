Пост-панки Interpol впервые выступят в Киеве: названа дата

Американские пост-панки Interpol презентуют в Киеве новый альбом: узнайте, когда состоится их концерт.

Американские пост-панки Interpol впервые выступят в Киеве с презентацией последнего альбома Marauder.

Концерт состоится 12 июня 2019 года в Зеленом театре.

Фронтмен Пол Бэнкс, гитарист Дэниел Кесслер и барабанщик Сэм Фогарино действительно похожи на секретных агентов - идеально сидящие костюмы, тонкие, ровные галстучки, до блеска натертые туфли. И солнцезащитные очки, чтобы этот самый блеск не ослепил.

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В 2002 году группа выпустила дебютную пластинку Turn On The Bright Lights. Она наделала шуму, так как стала главным альбомом пост-панк-ривайвла - жанра, который ознаменовал возвращение пост-панка восьмидесятых.

Запоминающиеся риффы, интимная лирика и холодная, отстраненная атмосфера повлияли на многих музыкантов, среди них The Killers, The XX и Editors. Но главный альбом был у Interpol.

В 2018 году группа выпустила шестой лонгплей Marauder, в котором объединила все свои творческие силы для создания чего-то нового в пост-панк ривайвле. Загадочные клипы, почти что потусторонние силы, тягучий, эмбиентный саунд соседствует с жужжащими, скорострельными боевиками. Эксперимент оценили не все, но самые верные фанаты остались довольны.

Пол Бэнкс в одном из интервью говорил об альбоме Marauder так:

Этот альбом я писал с наслаждением. Я наслаждался общением с Сэмом и Дэном. И наслаждался процессом сочинения песен. Это прекрасный и редкий момент. Мы не пишем треки с целью типа “А давайте будем звучать вот так“. Дэн принес несколько гитарных наработок, а потом вместе мы их достроили».

Старт продаж билетов - 21 декабря в 11:00.

Напомним, ранее скандальная певица Ани Лорак рассказала, что ждет ее поклонников на киевском концерте.