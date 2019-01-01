Уникальное шоу Макса Барских покажут на ТВ: когда и где смотреть

Уникальное шоу украинского певца Макса Барских "Семь" покажут телезрителям: узнайте, где можно будет его увидеть.

Шоу Макса Барских покажут на ТВ: когда и где смотреть Антон Кулаковский

В Киеве 29 ноября после попытки срыва состоялся концерт украинского певца Макса Барских. 12 тысяч зрителей стали свидетелями рождения нового альбома “Семь“ прямо на сцене.

В новогоднюю ночь артист впервые и единожды до официальной премьеры пятого лонгплея представит телевизионную версию своего шоу на канале “Украина“.

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Это уникальная возможность услышать новые, но уже полюбившиеся треки артиста в своей первозданной версии - такой, в которой быть может они больше никогда не прозвучат, обрамлённые зрелищной интерактивной постановкой режиссёра Алана Бадоева и хореографа Руслана Махова.

Свое решение Макс Барских комментирует так:

Трансляция шоу “Семь“ - это мой подарок миллионам поклонников и зрителей Украины. После концерта я прочёл множество сообщений и постов с просьбой показать наше шоу на тв, чтобы его смогли увидеть все. В новогоднюю ночь мечты должны исполняться! Теперь каждый сможет предпрослушать новый альбом ещё до его выхода и выбрать свою любимую песню.

Продюсер исполнителя Алан Бадоев говорит:

Мы продолжаем делать уникальные для шоу-бизнеса шаги: сначала слушаем ещё не вышедший альбом вместе с поклонниками во время шоу, затем показываем его телеверсию с новыми песнями в новогоднюю ночь миллионам зрителей и верим, что выход лонгплея “Семь“ сорвёт джек-пот на всех цифровых площадках. Потому что хит - это самое главное преимущество Макса Барских, у которого в каждой песне заложена точная мелодия.

Шоу “Семь“ покажут эксклюзивно на канале “Украина“ в новогоднюю ночь. Будьте готовы выбрать свою любимую песню Макса Барских.

Напомним, украинская группа The Hardkiss презентовала клип на песню “Коханці“. Посмотреть его можно здесь.