Фильм про Украину вошел в шорт-лист "Оскара"

Кинолента была снята в селе Гнутово Донецкой области.

Документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе The Distant Barking of Dogs (“Отдаленный лай собак“) попал в шорт-лист престижной кинопремии “Оскар“.

Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в социальной сети Facebook:

Поки ви спали, фільм про Україну пройшов у шорт-ліст “Оскара“! Фільм про 10-річного хлопчика Олежку, який росте біля війни на Донбасі. Фільм “Віддалений гавкіт собак“ (The Distant Barking of Dogs). Той, що вже отримав 25 нагород у світі і був номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії. Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. У січні назвуть п’ятірку номінантів. Пліч-о-пліч з нами тааакі неймовірні конкуренти, що аж дух перехоплює…

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Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области. Уже в станет известно, войдет ли фильм в пятерку номинантов на “Оскар“.

Смотрите трейлер The Distant Barking of Dogs здесь:

Напомним, ранее в Украине выбрали лучшую песню 2018 года.