У Леонардо Ди Каприо отобрали "Оскар"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо вынужден попрощаться со статуэткой "Оскар": что произошло и почему это так забавно звучит.

Всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо был вынужден отдать статуэтку “Оскар“.

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К счастью для поклонников артиста, речь идет не о награде, полученной в 2016 году за роль в фильме “Выживший“. Еще бы, ведь он шел к ней столько лет (Ди Каприо выдвигали на “Оскар“ пять раз, и все мимо) и выслушал столько шуток о себе! Страшно представить, что бы началось, если бы Лео потерял столь выстраданный “Оскар“ - волна мемов об отношениях актера со статуэткой буквально захлеснула бы соцсети.

Сейчас же речь идет о статуэтке Марлона Брандо, которая досталась Леонардо в подарок от малазийского финансиста Джоу Лоу.

Как передает The Wrap, Лоу арестовали по подозрению в многомиллиардных финансовых аферах. В связи с этим, все вещи, которые он дарил Леонардо Ди Каприо, проходили в деле как улики. Позже у актера пришлось конфисковать статуэтку.

Американская киноакадемия имеет право выкупить "Оскар" обратно за символическую сумму. Не исключено, что он вскоре будет помещен в музей, который Академия открывает в наступающем году.

Отметим, что именно Джоу Лоу вложил 100 миллионов долларов в фильм “Волк с Уолл-стрит“, в котором Ди Каприо сыграл главную роль.

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