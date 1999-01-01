Стало известно, кто является новым бойфрендом Моники Беллуччи

Итальянская актриса Моника Беллуччи закрутила новый роман после развода с Венсаном Касселем: узнайте, кто стал ее избранником.

54-летняя актриса и модель Моника Беллуччи тщательно скрывает свою личную жизнь после развода с актером Венсаном Касселем. Недавно она все же призналась, что состоит в новых отношениях, однако наотрез отказалась называть имя нового возлюбленного.

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Теперь же в прессу наконец-то просочилась информация об имени избранника Беллуччи: им стал 36-летний художник Николя Лефевр. Кроме того, в западных СМИ опубликовали фотографии со свидания возлюбленных, на которых пара нежно целуется.

Отмечается, что Николя владеет художественной мастерской в Париже, у него есть 6-летняя дочь от предыдущих отношений. Беллуччи и Лефевр закрутили роман только летом, однако их близкие знакомые утверждают, что скоро возлюбленные сыграют свадьбу.

Моника Беллуччи была замужем дважды. Первым мужем актрисы (1990-1994) стал итальянский фотограф Клаудио Карлос Бассо. В 1999 году Моника вышла замуж за Венсана Касселя, с которым прожила в браке до 2013-го. У них есть две дочери - Дева (2004 г.р.) и Леони (2010 г.р.).

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