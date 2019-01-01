Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Майли Сайрус призналась, что мама подсадила ее на марихуану

Комментариев: 0
Популярная актриса и певица Майли Сайрус сделала откровенное признание о наркотиках.
Майли Сайрус призналась, что мама подсадила ее на марихуану
Майли Сайрус призналась, что мама подсадила ее на марихуану
Gettyimages

Певица и актриса Майли Сайрус призналась, что употребляет марихуану.

Как сказала артистка в интервью изданию The Sun, на наркотики, после года перерыва, ее подсадила мама - Тиш Сайрус:

Иногда мы покуриваем. Моя мама опять меня подсадила.

 

Майли Сайрус с мамой Тиш Сайрус
Майли Сайрус с мамой Тиш Сайрус
Gettyimages

 

Читай также: Майли Сайрус показал клип, снятый в Киеве

Однако у поклонников нет причин для беспокойства: вредная привычка никак не скажется на творчестве артистки. Употребляет легкие наркотики Майли исключительно в свободное от работы время:

Когда я работаю, я хочу быть полностью сосредоточенной и преданной делу. Именно по этой причине я не курю, когда работаю.

Напомним, украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте.

Поделись:
Теги: Майли Сайрус, новости, шоу-биз, марихуана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь