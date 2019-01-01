Популярная актриса и певица Майли Сайрус сделала откровенное признание о наркотиках.

Майли Сайрус призналась, что мама подсадила ее на марихуану Gettyimages

Певица и актриса Майли Сайрус призналась, что употребляет марихуану.

Как сказала артистка в интервью изданию The Sun, на наркотики, после года перерыва, ее подсадила мама - Тиш Сайрус:

Иногда мы покуриваем. Моя мама опять меня подсадила.

Майли Сайрус с мамой Тиш Сайрус Gettyimages

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Однако у поклонников нет причин для беспокойства: вредная привычка никак не скажется на творчестве артистки. Употребляет легкие наркотики Майли исключительно в свободное от работы время:

Когда я работаю, я хочу быть полностью сосредоточенной и преданной делу. Именно по этой причине я не курю, когда работаю.

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