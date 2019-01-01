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Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте

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Личность Алана Бадоева – самого известного украинского режиссера музыкального видео – весьма загадочна.
Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте
Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте
Дима Комиссаренко

Несмотря на многомиллионную популярность работ, которые на протяжении 15 лет безустанно создаются под его чутким руководством, жизнь самого Алана Бадоева покрыта слухами и догадками.

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Однако в откровенном интервью изданию “Сегодня. Lifestyle“ режиссер сделал откровенное признание о своей заветной мечте:

У меня мечта 37-летнего человека, который не хочет потерять себя. Соблазна находиться в комфорте, наслаждаясь тем, что уже имеешь на данный момент, очень много. Я уже могу в принципе ничего не делать. Я уже оставил какой-то след в этой жизни. Но остановившись, буду ли я счастливым?

До 25 лет своей жизни я вообще не жил. Я только работал. Я даже не знал, что можно было что-то делать, кроме работы. Я не знал даже ни одного клуба и ресторана в Киеве, потому что у меня не было на них времени. На тот момент у меня родился ребенок, и я делал все, чтобы создать своей семье комфортные условия для жизни. Кроме того, у меня была цель – стать номером один в родной стране. Поэтому до 25 лет меня ничего больше не интересовало. А до 22-х я тоже ничем больше не интересовался, кроме как учебой. Только в 27 лет я понял, что можно жить по-другому. Это время, когда я попробовал практически все, что может попробовать человек в своей жизни. И только в 30 лет я наконец-то стал свободным. Это был момент, когда я понял, что никому ничего не должен в этой жизни. Наконец я избавился от всех тех страхов, которые долгие годы меня преследовали. Я понял, что можно оставаться самим собой и быть цельным при этом.

А в 34 года у меня появилась другая цель, я понял, что важно излучать добро. Сегодня для меня важно не то, что обо мне подумают люди, а что они почувствуют, встретившись со мной, почерпнут ли они что-то ценное для себя, и какое ощущение у них внутри вызовет спустя какое-то время мое имя. 

Также Алан Бадоев поделился главным уроком своего отца:

Мой отец когда-то сказал потрясающую мысль: “Не смотри на человека, а смотри, какой сад он вырастил, и вырастил ли он его вообще. Быть может, на его месте – выжженное поле“. Тогда эти слова я не мог до конца понять, но сегодня я их абсолютно четко понимаю. Людей мы ощущаем волной. От человека всегда остается послевкусие, как аромат его парфюма. На сегодняшний момент мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек, с которым я пересекаюсь в жизни, чувствовал правильную волну, которая бы ему в чем-то помогала. 

Напомним, ранее 61-летний народный артист Украины Павел Зибров поделился подробностями своей сексуальной жизни.

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Теги: Алан Бадоев, новости, шоу-биз
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