Назад в школу: "МастерШеф-8" будет готовить в школьной столовой

Для участников шоу "МастерШеф-8" на канале СТБ судьи подготовили новые сложные испытания.

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф-8“ будут настолько строгие критики, насколько это возможно: дети, учащиеся в младших классах. Участников привезут не в привычный павильон проекта, а в среднеобразовательную школу.

Простая столовая станет новым рабочим местом для команд. К оглашению задания судьи проекта в этот раз подошли как никогда строго. Эктор Хименес-Браво говорит:

Изо дня в день школьники видят одно и то же в своих тарелках: фрикадельки, макароны, пюрешка, котлетки, тушеная капуста. Они по горло сыты этой едой, и хотят наконец-то вкусно пообедать. Участники дошли уже практически до финала, поэтому они обязаны сегодня показать все, на что способны.

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Две команды должны приготовить меню, в которое входит суп, основное блюдо, десерт, напиток и комплимент от команды. Но никаких изысканных ингредиентов в своей кладовой они не найдут.

Вкусное меню нужно приготовить из тех продуктов, которые каждый день используют простые

повара школьных столовых. Более того, блюда должны быть полезными и изысканными. Ведь проще простого приготовить пиццу, которую все дети обожают. Но такое меню судьи проекта не пропустят.

Смогут ли команды совершить революцию в школьных столовых, увидим 4 декабря в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “МастерШеф-8“ в прошлом выпуске.