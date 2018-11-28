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"МастерШеф-8": участники будут готовить для посольства Индии

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Восьмой сезон "МастерШеф" на канале СТБ уже прошел свой экватор, и среди участников осталось всего 8 человек: узнайте, что покажут в сегодняшнем выпуске шоу.
МастерШеф-8: эфир от 28.11.2018 смотреть онлайн, фото
МастерШеф-8: эфир от 28.11.2018 смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф-8" на плечах участников будет лежать колоссальная ответственность. Они впервые в своей жизни попадут на профессиональную кухню. Но необычной для них будет не только кухня, но и гости. Команды будут готовить для дипломатов индийского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине, господином Маноджем Кумаром Бхарти.

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Обе команды должны подготовить для 15 дипломатов изысканное меню. Но, самое главное, учесть вкусовые предпочтения индийцев. 9 человек из 15 не едят мяса, 5 человек не едят яиц,  1 человек не ест, ни молочных продуктов, ни яиц, и только 3 человека употребляют в пищу молоко и яйца.

Но участники должны угодить всем, а значит, придумать изысканное вегетарианское меню, которое удовлетворит вкусы каждого из дипломатов. Кроме того, нельзя забывать, что корова в Индии – священное животное.

Смогут ли команды справиться с таким нелегким заданием, или кто-то сегодня отправится домой, зрители увидят 28 ноября в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что стало известно, каким будет новый сезон "Топ-модели по-украински".

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Теги: МастерШеф, МастерШеф-8, новый выпуск, новый эфир, новости, анонс, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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