Известного режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании: подробности секс-скандала.

Люка Бессона опять обвинили в изнасиловании: на этот раз сразу пять женщин Getty Images

Голливудского режиссера Люка Бессона опять обвинили в секс-насилии: на этот раз сразу несколько женщин - студентки, продюсер, ассистентка и актриса.

Об этом передает Hollywood Reporter.

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К примеру, бывший ассистент режиссера заявила, что Бессон обманом заставил ее заняться с ним сексом как минимум трижды. Также продюсер Карин Исамберт рассказала, что режиссер изнасиловал ее на кастинге. Похожие истории поведали двое студенток киношколы и бывшая работника студии EuropaCorp.

Ранее голливудская актриса Сэнд Ван Рой также обвинила Бессона в изнасиловании. Ее жуткий рассказ читайте здесь. Тогда режиссеру удалось отстоять свою честь, но удастся ли теперь? Пока что Люк Бессон не давал никаких комментариев по этому поводу.

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