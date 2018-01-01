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Светлана Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери

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Украинская певица Светлана Лобода дала откровенное интервью, которое уже удалили из сети.
Светлана Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери
Светлана Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери
instagram.com/lobodaofficial/

Исполнительница Светлана Лобода призналась, почему скрывает имя отца своей второй дочери, которая родилась в мае 2018 года.

Откровенное признание певица сделала в интервью рэперу Басте в его передаче GazLive. Вскоре после размещения в сети видео этого разговора было удалено. Однако поклонники успели услышать, что же Светлана ответила на вопрос об отце своей младшей дочери:

Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт.

Единственное, в чем призналась артистка - отцы обеих ее детей принимают активное участие в воспитании и часто навещают малышек.

 

Светлана Лобода и Баста
Светлана Лобода и Баста
Кадр из видео

Светлана Лобода воспитывает двух дочерей - семилетнюю Еву от хореографа Андрея Царя и полугодовалую Тильду. Имя отца второго ребенка артистка тщательно скрывает, однако поклонники считают, что им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. 

Музыканты тесно общаются, о чем свидетельствует хотя бы то, что именно Тилль забирал Светлану из больницы после операции, и даже оставил подарок для ее дочери Евы. Недавно Лобода летала в тур по Германии и говорят, что там артисты устраивали себе тайные свидания.

Однако пока что ни Лобода, ни Линдеманн не подтверждают слухи о своем романе.

Напомним, культовый американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Первые фото со свадьбы смотрите здесь. 

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Теги: Светлана Лобода, Баста, новости, шоу-биз
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