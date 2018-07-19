Я была близка к смерти, - актриса об изнасиловании Люком Бессоном

Актриса Сэнд Ван Рой, которая ранее обвинила режиссера Люка Бессона в изнасиловании, поделилась жуткими подробностями инцидента.

Голливудская актриса Сэнд Ван Рой, известная по роли в фильму "Валериан и город тысячи планет", в подробностях рассказала, как ее изнасиловал культовый режиссер Люк Бессон.

Откровением она поделилась с изданием The Daily Mail. По словам девушки, Люк накачал ее наркотиками и изнасиловал в отеле "Бристоль":

Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение, показывала ему, что не хочу этого. Я очень боялась умереть и была очень близка к этому.

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Сэнд Ван Рой утверждает, что прямо просила Бессона остановиться, однако он не сделал этого. Режиссер, по словам актрисы, действовал настолько жестко, что после случившегося ее тело болело так сильно, что она теряла сознание.

Сэнд Ван Рой раскрыла жуткие подробности изнасилования Люком Бессоном IMDb

К слову, после первых обвинений в адрес режиссера, Сэнд уличили во лжи, поскольку следствие установило, что следов наркотических веществ в ее крови найдено не было.

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